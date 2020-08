Le PlayStation Store a plusieurs ventes importantes en cours en ce moment, y compris une vente à petit prix avec des jeux à moins de 20 $ et une vente de gemmes cachées avec d’excellents jeux que vous avez peut-être manqués. Mais si vous recherchez le prochain jeu dans lequel vous plonger, il y a une autre petite vente qui vient de surgir, et il y a des offres fantastiques qui valent la peine d’être vérifiées. L ‘ »offre week-end » PS4 comprend plus de 40 jeux et lots, et elle est disponible pendant quelques jours seulement, se terminant Mardi 1er septembre.

Notamment, les éditions de luxe et d’autres lots sont indiqués dans la vente du week-end, vous permettant ainsi de jouer avec divers DLC. L’édition Persona 5 Royal Deluxe, par exemple, est tombée à 45,49 $ contre 70 $, la moins chère que nous ayons vue dans cette version du jeu. Il vous donne le jeu de base (la version définitive du célèbre JRPG) ainsi que le kit de costumes Kasumi qui débloque quatre ensembles d’articles cosmétiques pour le nouveau personnage. L’édition Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe ne coûte que 35 $ (normalement 70 $) et vous offre des skins cosmétiques pour BD-1 et le vaisseau Mantis, un livre d’art numérique et une coupe de réalisateur avec 90 minutes de séquences en coulisses.

Si vous n’avez pas encore choisi l’excellent remake de Resident Evil 2 de l’année dernière, l’édition Deluxe est réduite à 25 $ et est livrée avec le pack de contenu téléchargeable supplémentaire qui comprend plus de costumes pour Leon et Claire, une nouvelle arme et la possibilité de jouer au jeu avec la bande originale de RE2.

Certaines nouvelles versions sont également présentées: vous pouvez récupérer le récent remake de Destroy All Humans pour 32 $ (contre 40 $) et Saints Row: The Third Remastered pour 24 $ (contre 40 $).

Vous pouvez consulter le grand lot de jeux à prix réduit dans l’offre du week-end ci-dessous et voir la collection complète d’offres sur le PlayStation Store.

Meilleures offres week-end PS4:

Apex Legends: Pack double Lifeline et Bloodhound – 25,34 $ (39 $)Apex Legends: Édition Octane – 13 $ (20 $)Desperados III – 45 $ (60 $)Détruire tous les humains (2020) – 32 $ (40 $)Dragon Ball FighterZ – Édition Ultime – 17,59 $ (110 $)Kentucky Route Zero – Édition TV – 17,49 $ (25 $)MLB The Show 20 – 30 $ (60 $)Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Édition Deluxe – 12,79 $ (80 $)Besoin de chaleur rapide – 24 $ (60 $)Persona 5 Royal – Édition Deluxe – 45,49 $ (70)Resident Evil 2 – Édition Deluxe – 25 $ (50 $)Resident Evil 7 – Édition Or – 20 $ (40 $)Saints Row: The Third Remastered – 24 $ (40 $)Star Wars Jedi: Fallen Order – Édition Deluxe – 35 $ (70 $)

