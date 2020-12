Le développement de la prochaine mise à jour de Vallée de Stardew continuez lentement et avec de bonnes paroles, il y aura donc plusieurs nouvelles dont nous pourrons profiter lorsque cet avenir arrivera version 1.5. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie finale (en fait, il n’y a même pas de fenêtre de lancement), petit à petit nous apprenons à connaître les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles, comme leur créateur, ConcernedApe, les révèle de temps en temps à travers votre compte Twitter. Et ceux qui nous sont présentés maintenant rendront les nouveaux jeux totalement différents de ceux que nous avions déjà commencés!

Voici deux des nouvelles fonctionnalités de la version 1.5 de Stardew Valley

Si vous êtes un joueur chevronné qui envisage de démarrer une nouvelle ferme lorsque la version 1.5 sortira, j’aimerais souligner quelques nouvelles fonctionnalités. Il y aura un nouveau type de ferme, “Beach Farm”, et un nouveau menu “Advanced Game Options”, à partir duquel vous pourrez ajuster certains aspects du jeu: pic.twitter.com/iMnw2uGLEO – ConcernedApe (@ConcernedApe) 20 décembre 2020

Si nous voulons continuer avec notre jeu, nous ne pourrons pas accéder aux nouvelles fonctionnalités de la version 1.5 de Stardew Valley qui ont été présentées aujourd’hui, car ces paramètres ne peuvent pas être modifiés une fois sélectionnés. Ainsi, d’une part, il a été révélé que nous pourrons avoir une ferme sur la plage, dans laquelle nous aurons beaucoup d’espace et à laquelle, parfois, les matériaux apportés par la marée arriveront. Cependant, la partie négative est qu’ici il sera impossible d’utiliser des sprinklers, donc si nous le choisissons, nous pouvons déjà dire adieu à l’automatisation. De même, la deuxième nouveauté présentée concerne les options avancées, qui vont nous permettre de modifier la partie de l’histoire liée à la collecte des matériaux pour le centre communautaire, mais aussi les récompenses que nous pouvons obtenir dans la mine. Et donc tout sera beaucoup plus facile ou, au contraire, plus difficile et complexe!

Par conséquent, la seule chose qui reste est de garder un œil sur le compte Twitter du créateur de Stardew Valley, car les futures nouvelles arriveront via ce canal. Et vous, combien de temps avez-vous passé à cultiver cette ferme héritée qui était le début d’une nouvelle vie loin de la ville?

