L’un des jeux de tir dont les fans se souviennent le plus et qui a contribué à façonner BioShock dans l’industrie est System Shock. Telle est l’importance de la franchise qu’un certain nombre de projets y afférents ont été annoncés il y a quelques années. Parmi ces projets figure l’édition améliorée de System Shock 2 et aujourd’hui, son développeur a donné une autre raison pour laquelle les fans devraient être enthousiasmés par le jeu, car il inclura un nouvel ajout de gameplay.

Nous avons découvert System Shock 2: Enhanced Edition pour la première fois lorsque, en 2019, le développeur Nightdive Studios a annoncé qu’il travaillait sur une réédition améliorée du titre qui avait fait ses débuts en 1999.

Malheureusement, depuis lors, le développeur n’avait pas fourni de détails sur ses progrès, mais comme il s’agit d’une réédition similaire à ce qui a été fait avec System Shock: Enhanced Edition, on s’attendait à ce qu’il prenne en charge les moniteurs à écran large, la résolution 4K, Direct3D, OpenGL, l’utilisation de mods, un nouveau menu, un champ de vision réglable, des paramètres de caméra, un schéma de commandes amélioré, de nouvelles réalisations, des commandes personnalisables et diverses options de configuration ainsi que des améliorations du jeu multijoueur coopératif.

Dans le cas où vous l’avez manqué: System Shock 3 est également en développement.

System Shock 2: Enhanced Edition sera compatible avec la réalité virtuelle

Si vous attendez avec impatience ce jeu, il y a une très bonne nouvelle, car le studio a partagé une légère mise à jour via Twitter qui excitera les fans qui sont également fans de réalité virtuelle. Nous disons cela parce que le message a non seulement confirmé que le projet est toujours en développement (ce que les fans demandent beaucoup), mais il semble qu’il soit sur la bonne voie, car Nightdive Studios a montré qu’ils travaillaient en mode réalité virtuelle pour le jeu. .

Dans le court clip, vous pouvez voir un développeur jouer une version de test pour démontrer avec un contrôle Valve Index que le titre sera compatible avec la réalité virtuelle.

La mauvaise nouvelle est que, comme vous pouvez le voir, la société n’en a pas beaucoup parlé et jusqu’à présent, on ne sait pas quel type de support de réalité virtuelle le titre aura, s’il ne s’agira que d’un mode ou s’il aura un support pour toute l’aventure, bien que ce soit le cas. c’est probablement ce dernier. Cela dit, il faudra attendre plus longtemps pour en savoir plus. Nous te tiendrons informé.

Aucun singe n’a été blessé lors de la création de # SystemShock2EE VR – Nightdive Studios (@NightdiveStudio) 10 janvier 2021

Que pensez-vous de cet ajout? Souhaitez-vous jouer ce titre en réalité virtuelle? Dites le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous parlons de System Shock pour vous dire que dans ces projets, il y a aussi le remake du titre original qui a fait ses débuts en 1994 (il est important de ne pas le confondre avec l’édition améliorée). Nightdive Studios a partagé plus d’informations sur ce titre et il était même possible de jouer une démo qui montre des progrès favorables.

Pour le moment, on ne sait pas avec certitude pour quelles plates-formes System Shock: Enhanced Edition sera disponible, mais il est presque certain qu’il sera disponible pour PC et qu’il prendra en charge, apparemment, Valve Index. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à la franchise en visitant cette page.

