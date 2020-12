Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a une bonne nouvelle pour les joueurs et les amateurs de football, car Konami a confirmé aujourd’hui qu’eFootball PES 2021 LITE, la version gratuite de son titre sportif, est désormais disponible. Comme vous le savez bien, l’édition la plus récente du jeu n’était pas une nouvelle tranche en tant que telle, car elle a été publiée sous forme de mise à jour avec quelques ajustements et des nouvelles.

Si pour une raison quelconque vous n’avez pas pu connaître ses différents modules complémentaires, vous serez heureux de savoir que vous pourrez en profiter gratuitement. C’est grâce au fait qu’eFootball PES 2021 LITE a fait ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One et PC. De plus, il est rétrocompatible avec PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Konami a détaillé tout ce que cette version gratuite de son jeu propose à travers une déclaration. Dans celui-ci, il invite les joueurs à essayer le titre, car il s’agit d’un package de contenu robuste avec des licences très importantes.

Tout cela inclut eFootball PES 2021 LITE, la version gratuite du jeu.

La société a expliqué qu’eFootball PES 2021 LITE permet aux joueurs d’accéder à toutes les fonctionnalités du mode myClub. Ainsi, les fans de football peuvent créer leur équipe avec les meilleurs joueurs et entraîneurs.

Konami a déclaré qu’il n’y a pas de limitations pour myClub dans la version gratuite, vous pouvez donc également profiter de la série Iconic Moment et signer des joueurs en vedette. Comme si cela ne suffisait pas, il y a accès au mode Matchday, où des jeux compétitifs sont proposés.

Les joueurs de la version gratuite pourront montrer leurs compétences dans eFootball.Open, un tournoi d’esport, jouer contre leurs amis dans des matchs locaux ou passer en mode Entraînement.

eFootball PES 2021 LITE inclut les composants de personnalisation, le mode d’édition est donc activé. Les utilisateurs pourront créer les badges, noms et uniformes de leurs équipes.

Il est important de mentionner que, pour les matchs locaux et coopératifs, vous pouvez jouer avec le FC Barcelone, le FC Bayern München, la Juventus, Manchester United et Arsenal. Dans le reste des modalités, les mêmes équipes disponibles dans la version complète du jeu peuvent être utilisées.

Il est en direct! 🙌🤩 # eFootballPES2021LITE est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur PS4, Xbox One et PC Steam, avec une rétrocompatibilité disponible sur PS5 et Xbox Series X / S.https: //t.co/PQG71o82dS – eFootball PES (@officialpes) 7 décembre 2020

Konami a confirmé que les données myClub d’eFootball PES 2021 LITE peuvent être transférées vers le jeu complet à tout moment. Les utilisateurs des deux versions peuvent jouer sur le même serveur, il n’y aura donc pas de problèmes de matchmaking.

Comme prévu, eFootball PES 2021 LITE ne possède pas toutes les équipes, stades ou tournois de la version standard. Le contenu peut être déverrouillé en achetant la nouvelle mise à jour de l’édition complète.

eFootball PES 2021 LITE est disponible gratuitement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Recherchez plus d’informations sur le match de football sur ce lien.