Le co-fondateur de CD Projekt RED, Marcin Iwinski, promet de presser les qualités des consoles de nouvelle génération.

Cyberpunk 2077 est devenu le sujet brûlant du monde du jeu vidéo, et non pour les raisons auxquelles on pourrait s’attendre avant sa sortie. Le jeu de CD Projekt RED a frappé les magasins avec une longue liste de bugs et problèmes derrière leur dos, ainsi que de mauvaises performances sur les versions console, qui ont conduit le studio à s’excuser publiquement auprès des joueurs. Cependant, et sans connaître encore leur date d’arrivée, CD Projekt promet que le versions nouvelle génération de Cyberpunk 2077 mettra à profit les capacités de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savaient pas, Cyberpunk 2077 a actuellement des versions de PC, PS4 et Xbox One, les deux derniers disponibles sur PS5 et Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité. Nous savons également qu’il existe une version de nouvelle génération sur le chemin du match, prévu en 2021. Et d’elle a parlé Marcin Iwinski, le co-fondateur de CD Projekt, dans une interview vidéo pour Bloomberg TV publiée lors de la première du jeu, dont ils partagent la transcription sur RetBit.

Nous allons utiliser toutes les possibilités techniques qu’offre Marcin Iwinski.“En ce moment, le jeu fonctionne grâce à la rétrocompatibilité, et cela fonctionne très bien “, explique Iwinski, se référant uniquement à son utilisation sur PS5 ou Xbox Series.” Les consoles sont beaucoup plus rapides. Et aussi, nous avons un plan mise à jour gratuite Nouvelle génération pour tous ceux qui possèdent une nouvelle console. Donc, si vous achetez le jeu maintenant, vous pourrez y jouer avec la prochaine génération. “À cela, Iwinski ajoute que” avec la mise à niveau de nouvelle génération nous allons utiliser toutes les fonctionnalités, les nouvelles fonctions et possibilités techniques offertes par les nouvelles plates-formes. “

Autrement dit, l’étude promet profiter pleinement de l’écart de génération lorsque vous arrivez à votre jeu. Et, en ce qui concerne leurs futurs jeux, il ne semble pas qu’ils opteront à nouveau pour des pitchs intergénérationnels. “En se concentrant sur versions futures ce n’est que pour la nouvelle génération que cela nous aidera beaucoup. Nous sortons un jeu qui est honnêtement un jeu de nouvelle génération, et nous le préparons pour de très vieilles machines, qui présentent des défis uniques qui ne se produira pas dans les projets futurs, du moins dans le suivant. »Ces déclarations, nous nous en souvenons, ont été enregistrées peu avant la première du jeu.

Nous verrons s’il est vrai que vos prochains projets ils évitent les problèmes rencontrés par Cyberpunk 2077 au lancement. Une première qui a fait chuter les actions de CD Projekt en bourse, malgré les plus de 8 millions de précommandes du jeu, et un lancement qui a été le deuxième meilleur début de l’année au Royaume-Uni, juste derrière FIFA 21. En tout cas, si vous voulez savoir ce que propose Night City, et comparer ses performances entre les versions, voici notre analyse de Cyberpunk 2077 sur PC, ainsi que l’analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles.

