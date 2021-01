Le jeu vidéo basé sur les bandes dessinées de Scott Pilgrim de Bryan Lee O’Malley est revenu après 11 ans pour s’adapter aux plateformes actuelles. Suivant l’histoire des romans graphiques, il s’agit d’un jeu vidéo Ubisoft beat ’em up dans lequel nous devons fondamentalement affrontez la ligue du mal ex Ramona Flowers pour gagner son cœur. Avec un style pixel art très distinctif, nous devrons nous frayer un chemin à travers les différents niveaux, ce qui nous surprendra avec la mécanique de certains jeux classiques.

La remasterisation de Scott Pilgrim vs The World: The Game est sortie le 14 janvier pour différentes consoles. De plus, et contrairement à sa sortie originale, pour la première fois le jeu avait une sortie physique, donc les trois éditions collector ont aidé le jeu de Scott Pilgrim contre le monde à être bien accueilli.

Douglas Bogart, directeur de Limited Run Games, Scott Pilgrim vs The World: The Game est devenu la plus grande sortie de la société. Pour remercier tout le soutien reçu de la communauté des fans, il a récemment partagé un tweet dans lequel il rapportait que le jeu Il s’est vendu à plus de 25 exemplaires en moins de 3 heures dans sa version pour Nintendo Switch.

Le jeu de Scott Pilgrim a été initialement publié pour Xbox 360 et PlayStation 3 en 2010. Quatre ans plus tard, il a été retiré du catalogue des jeux, c’est donc une excellente nouvelle d’avoir l’opportunité de pouvoir retrouver ce titre culte grâce à notre Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ou PC.