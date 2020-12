Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 8h45

Cyberpunk 2077 souffre de problèmes majeurs sur les versions de base de la PS4 et de la Xbox One. Il y a quelques jours, Digital Foundry, spécialiste de l’aspect technique des jeux, est venu dire que c’était un désastre. Maintenant, ils ont récemment publié une autre vidéo, cette fois-ci s’est concentrée sur la PS4 Pro et la Xbox One X, où les choses vont mieux.

En termes de résolution, Cyberpunk 2077 sur PS4 atteint 900p de manière dynamique, tandis que le maximum sur Xbox One est de 810p, avec la possibilité d’en télécharger davantage. Cependant, Dans One X, nous pouvons voir comment cet aspect atteint jusqu’à 1674p, et dans PS4 Pro, il atteint 1188p.

La fréquence d’images est l’un des aspects qui souffre le plus dans les versions de base des consoles de dernière génération, car aucune ne parvient à maintenir 30 ips en permanence, et nous voyons comment cette section du matériel Sony et Microsoft tombe à 16 ips en plusieurs occasions. Cependant, One X et PS4 Pro offrent des performances 30fps plus cohérentes, bien qu’il y ait encore quelques chutes.

Si vous n’avez pas de PC, la meilleure façon de jouer à Cyberpunk 2077 pour le moment est une PS5 et une Xbox Series X, qui offrent une résolution et une fréquence d’images plus élevées, ainsi que la possibilité de rendre des foules plus importantes dans la ville. Cependant, si vous n’avez pas accès à ces consoles, il semble qu’une PS4 Pro et une Xbox One X soient vos meilleures options sur les consoles.

Via: Fonderie numérique

Déception totale lors des annonces d’anniversaire de Kojima Productions

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.