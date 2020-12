Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War est sur le point de commencer. Cela signifie non seulement des changements pour le FPS qui a fait ses débuts en novembre, mais aussi des changements pour Call of Duty: Warzone, le populaire Battle Royale.

Le fait est qu’Activision a récemment publié une nouvelle bande-annonce pour Call of Duty: Black Ops Cold War Saison 1. Il s’agit d’une vidéo qui nous montre Stitch, un nouvel opérateur de Call of Duty qui a des problèmes avec Adler, l’un des protagonistes de la campagne Black Ops Cold War.

Stitch est l’un des responsables de la création de Nova-6, une arme chimique qui fait partie du canon Call of Duty. Cette arme puissante est liée à Rebirth Island, une île qui est apparue dans le premier Black Ops et est maintenant présentée dans la bande-annonce.

«Il est temps de régler les comptes. Un piège a été tendu. Un refuge de la CIA a été attaqué. Et un vieil ennemi revient pour se venger », indique la description officielle de la vidéo. Après avoir attaqué un site de production expérimental Nova 6 sur Rebirth Island, Russell Adler est devenu un puissant ennemi dans Vikhor “Stitch” Kuzmin, l’ancien chef du KGB de l’émission Nova 6. Et Stitch cherche à régler le compte. Maintenant, Adler et son équipe de frappe de la CIA sont piégés et entourés de suffisamment de gaz Nova 6 pour désactiver le monde de son axe. “

Bien qu’il semble que Rebirth Island fasse partie de la saison 1 de Black Ops Cold War, à la fin, il semble être lié à Call of Duty: Warzone. On le dit car c’est un fait que la nouvelle saison de Warzone aura une nouvelle carte et que l’intégration entre les deux jeux se fera en décembre.

Sans plus tarder nous vous laissons avec l’avance:

Que pensez-vous de la vidéo? Êtes-vous enthousiasmé par ce qui va arriver dans Call of Duty: Warzone? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS en cliquant ici.