Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 9h46

Comme nous vous l’avons dit hier, Star Wars Jedi: Ordre déchu a reçu une mise à jour axée sur les consoles de nouvelle génération. En plus de donner au jeu une résolution et une fréquence d’images plus élevées, nous avons quelques améliorations visuelles supplémentaires. Maintenant, Si vous avez des doutes sur l’apparence de ce jeu, ne vous inquiétez pas, car une comparaison a la réponse.

Récemment, The Bit Analyst a partagé quelques vidéos dans lesquelles il compare les performances de Jedi: Fallen Order sur PS4 Pro contre PS5 et un autre sur Xbox Series X avec Series S et PS5. Vous pouvez consulter ces analyses ci-dessous:

Rappelles toi, la mise à jour est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series X et Series S. Vous pouvez connaître tous les changements visuels que cette nouvelle version du jeu nous propose ici. De même, Ubisoft sera en charge de faire un nouveau jeu Star Wars.

Via: The Bit Analyst

Tags: Comparaison, EA, PlayStation 4 Pro, Playstation 5, PS4 Pro, PS5, Star Wars, Star Wars: Jedi Fallen Order, Xbox, Xbox Series S, Xbox Series X

