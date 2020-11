Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 11:22 am

le DualSense c’est l’un des éléments les plus impressionnants de la PS5. Alors que la prochaine console de Sony a la puissance visuelle et les performances pour rivaliser avec la Xbox Series X, c’est le contrôle de la console qui a impressionné tous ceux qui ont eu l’occasion de mettre la main sur cet accessoire. Maintenant, une vidéo est récemment apparue sur un utilisateur qui démontait complètement le DualSense et nous montre en détail les composants qui composent cette technologie.

Récemment, le youtuber TronicsFix a pris la tâche d’ouvrir complètement un DualSense et de découvrir comment fonctionnent les retours haptiques et d’autres fonctionnalités. Pour commencer, il a été découvert que ce contrôle a une batterie de 1560 milliampèresEn comparaison, le DualShock ne nous offre que 1000 milliampères.

En ce qui concerne le retour haptique, on trouve un mécanisme modulaire de spirales et d’engrenages supportés par un potentiomètre, qui contrôle cet élément de contrôle important. D’autres détails mineurs sont que les moteurs de vibration, la carte mère et les microprocesseurs sont plus grands que ce que nous avons trouvé dans la DS4. Cependant, tout n’est pas complètement nouveau, car Les mécanismes de levier du DualSense sont les mêmes que ceux de la commande PS4.

Enfin, nous avons un connecteur USB-C facile à remplacer. Le youtuber a été impressionné par la technologie DualSense et a mentionné que les déclencheurs adaptatifs sont faciles à remplacer. Espérons qu’avec ces informations déjà disponibles, il sera facile de réparer l’un de ces contrôles en cas de panne.

Nous vous rappelons que La PlayStation 5 sera en vente à partir du 12 novembre. Dans des sujets connexes, Resident Evil: Village nous montre ses caractéristiques dans cette console. De la même manière, voici à quoi ressemble un entrepôt rempli de PS5.

Via: TronicsFix

