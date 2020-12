La situation sanitaire nous a obligés à attendre encore un peu; Il était prévu pour l’hiver 2020.

Vous avez peut-être oublié The Forgotten City. On ne sait pratiquement rien du projet ces derniers mois, au-delà du retard annoncé il y a un an. Le jeu était prévu pour la fin de cette année mais depuis Conteur moderne, responsables des travaux, ont de nouveau reporté leur arrivée.

Le jeu est inspiré d’un mod Skyrim bien connuDestiné au PC, le studio date désormais l’aventure à printemps 2021. Parmi les causes de ce retard supplémentaire, comme on pouvait s’y attendre, se trouve le situation sanitaire à travers la planète. Modern Storyteller, basé en Australie, a également eu la tâche plus compliquée par les incendies de forêt que le pays a subis au début de l’année. Des faits qui se sont réunis et qui ont rendu impossible son arrivée à la fin de 2020 comme prévu.

Bien que seule une fenêtre ait été fournie et non un jour précis pour son arrivée, nous vous rappelons que The Forgotten City est un titre inspiré d’un mod Skyrim réussi. Sa proposition propose une aventure basée sur la facette narrative dans laquelle on prend le contrôle d’un voyageur qui revit les derniers jours d’une ville maudite. L’objectif est de briser un cycle temporel et de sauver 26 âmes perdues piégées dans une boucle temporelle, en utilisant la furtivité, les compétences de négociation ou même de modifier le temps.

Il faudra attendre pour savoir ce que la ville oubliée et son environnement de fantaisie et de mystère dans le plus pur style apporteront Pris dans le temps (Jour de la marmotte).

