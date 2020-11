Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 08/11/2020 12h00

Avec l’arrivée de Funimation au Mexique et en Amérique latine le mois prochain, plusieurs animes recevront un doublage espagnol, et l’un des plus attendus est Mon université de héros. Il a été révélé il y a longtemps qui sera la voix de Deku dans cette adaptation, maintenant, Récemment, le compte rendu officiel de cette plateforme a confirmé l’acteur qui est derrière Todoroki Shoto.

Selon Funimation, Juan Felipe Sierra Cortes, dont vous vous souviendrez pour son travail de Drukas Cicero dans Doctor Who et Dolph dans I Am Frankie, sera en charge de donner une nouvelle vie à ce héros mi-froid et mi-chaud. Contrairement à la révélation de Midoriya, cette fois, nous n’avons pas d’échantillon de voix.

Vous l’avez demandé! Salutons JuanFe (@juanfesierracortes)!

Il sera la voix espagnole de Shoto Todoroki, dans My Hero Academia. Rendez-vous pendant les heures de cours!

Tu veux en savoir plus? Accédez à https://t.co/3ocvr4c7oT # SiempreMásAnime pic.twitter.com/BSSBWNgWBi – FunimationMx (@funimationmx) 4 novembre 2020

Dans le passé, Shoto était joué par Pepe Vilchis dans le film My Hero Academia: Two Heroes. De la même forme, ce sera le premier rôle de Juan Felipe Sierra Cortes dans le monde de l’anime. J’espère qu’il parviendra à faire un excellent travail et à capturer l’essence du personnage.

