Aujourd’hui, c’est un jour férié pour les jeux, en particulier en Occident et plus particulièrement en Amérique, puisque cela fait 15 ans depuis le lancement de la Xbox 360, la deuxième console Microsoft qui a démontré que les intentions de l’entreprise sur le marché des consoles Ils étaient sérieux et cela a construit la grande base de fans qui a positionné la marque comme un concurrent sérieux.

Dès la première heure, les comptes Xbox officiels ont rendu hommage à la Xbox 360, une console qui a immédiatement fait son entrée dans l’industrie et a vu la montée en puissance de Microsoft dans le secteur du jeu vidéo avec un développement de matériel et de titres qui a disparu. doute qu’il ait été généré pendant les années de la première Xbox. En prévision de ce que serait la prochaine génération de consoles sur le chemin, comme la PS3 et la Nintendo Wii, la Xbox 360 a fait ses débuts le 21 novembre 2005, apportant un affichage visuel de haute qualité aux téléviseurs des fans et offrant un environnement. plus ambitieux en ligne.

Il y a 15 ans, les fans ont démarré leur Xbox 360 pour la première fois et ont aidé à lancer une toute nouvelle génération de jeux 💚 pic.twitter.com/xS1U6o586F – Xbox (@Xbox) 22 novembre 2020

La Xbox 360 était un phénomène aux États-Unis et a réussi sur des marchés importants. Dans la nation nord-américaine, elle est devenue la console préférée de nombreux programmes populaires qui s’appuyaient auparavant sur la PlayStation 2, de sorte que la deuxième console de Microsoft a également pu définir et donner une identité aux adeptes de cette marque.

Ils disent que si vous écoutez cet audio, vous pouvez faire un voyage dans le passé, êtes-vous prêt? 🥳 Joyeux 15 ans # Xbox360. 🎂🧁 pic.twitter.com/ci584SAJ9K – Xbox Mexico (@XboxMexico) 22 novembre 2020

Au cours de son cycle commercial, comme il faut se rappeler qu’elle est toujours prise en charge et fait partie de l’environnement de jeu Xbox, la Xbox 360 a vu le début de franchises telles que Gears of War et a permis la continuité et la croissance de son propre monstre du sport automobile, Forza. , à partir de laquelle des franchises telles que Forza Motorsport et Forza Horizon ont été libérées. De la même manière, la Xbox 360 a également permis à une autre franchise de marque emblématique, Halo, de passer à l’étape suivante en termes de développement et de qualité.

De la même manière, Microsoft a fourni de meilleurs outils et un environnement plus accessible aux développeurs, ce qui s’est traduit par de meilleures performances pour certains jeux tiers contrairement à la façon dont ils fonctionnaient sur la PlayStation 3, son concurrent direct.

À ce jour, la Xbox 360 s’est vendue à 80 millions d’exemplaires et a vu le lancement du modèle original et de 2 autres, la Xbox 360 S et la Xbox 360 E, des consoles qui ont corrigé certains des détails qui ont généré des problèmes et des controverses à ce stade en raison de la légendaire “anneau rouge de la mort”. Malgré cela, sur différents marchés, comme le Mexique, la console est devenue un succès et a fini par positionner la Xbox comme un concurrent définitif du secteur.

Donc, si vous avez une Xbox 360 à proximité ou si c’était la porte d’entrée de vos débuts dans le jeu, nous ne doutons pas que vous fêtiez aujourd’hui.

