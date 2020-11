La Xbox célèbre et pas seulement à cause du bon début de Xbox Series X et S.

Si hier 21 novembre, Nintendo était l’entreprise qui fêtait les 30 ans du lancement de SNES, c’est maintenant à Microsoft. Aujourd’hui 22 novembre, Xbox 360 fête ses 15 ans, puisqu’il a été lancé à la même date en Amérique en 2005. En Europe, nous avons dû attendre quelques jours pour en profiter et le 2 décembre de cette même année.

Xbox 360 était le deuxième console créé par Microsoft et était sur le marché avec PS3 et Wii, les trois septième génération. Xbox a développé la console en collaboration avec IBM et ATI (AMD) et a été témoin de la naissance, par exemple, de l’un des grandes sagas exclusives de Xbox, Gears of War. Epic Games lancé en 2006 le premier opus de cette franchise mythique.

Quant à Chiffres de vente, les données de juin de l’année 2014 reflètent que jusque-là elles avaient diffusé 84 millions de consolesDes chiffres fantastiques pour les Américains. Xbox a des raisons de penser qu’elle répétera également de bonnes ventes dans le génération actuelle, puisque la Xbox Series X et la Xbox Series S ont connu le meilleur départ de l’histoire des consoles Xbox.

La console a reçu grands titres de son vivant, comme Forza Motorsport 3 ou Alan Wake. Gardez à l’esprit que grâce au rétrocompatibilité que les machines Microsoft apprécient, vous pouvez toujours profiter des jeux qui sont apparus à son époque pour Xbox 360, ce peut donc être une bonne option pour vous en souvenir à son époque si vous ne l’avez pas déjà installé. Vous pouvez également les jouer sur les nouvelles consoles et nous nous souvenons que les lecteurs de Jeux 3D vous êtes satisfait de Xbox Series X et S.

En savoir plus sur: Xbox, Xbox 360, Anniversary et Microsoft.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');