Le changement de génération a ses grands avantages. De nouvelles consoles, plus de jeux, des expériences inédites et bien plus encore. Cependant, il est également possible que ce soit pendant la durée de vie de la PS5 et Xbox série x que le prix des titres augmente à 70 dollars. Alors que Sony s’est avéré favorable à cette augmentation, Microsoft semble toujours prêt à faire ce saut.

Dans une récente interview avec La Vanguardia, Phil Spencer, directeur de la Xbox, a été interrogé sur l’augmentation à 70 dollars que des entreprises comme 2K et PlayStation ont commencé à promouvoir dans l’industrie. De cette façon, Spencer a souligné que pour Xbox, cela peut être un investissement difficile que peu d’utilisateurs sont prêts à faire.. Voici ce qu’il a commenté:

«Les jeux vidéo peuvent être un passe-temps coûteux et je vois certaines plates-formes qui visent 70 $ par match. Les consoles coûtent 500 $ aux États-Unis et je pense que c’est un investissement difficile pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo toute la journée, comme les joueurs occasionnels ou les familles qui essaient d’équilibrer les choses.

Bien que Spencer ne puisse pas parler des versions tierces à venir sur Xbox Series X | S, il semble que l’offre Xbox Game Studios sera maintenue à 60 $, au moins pour l’instant. De même, la société a mentionné qu’avec la série S et le Game Pass, elle prévoyait de donner aux utilisateurs une variété d’options pour tous les types de poches.

