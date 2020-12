Il s’agit d’une promotion de Noël via Twitter, avec des prix quotidiens pendant deux semaines.

Il Xbox Roscón rentre à la maison pour Noël, et comme les années précédentes, la société Xbox Series X promet de livrer une multitude de cadeaux aux joueurs via les médias sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une promotion spéciale de Noël organisée par Xbox Espagne sur Twitter, qui permet gagner de super prix tous les jours à partir du 24 décembre 2020 jusqu’au 6 janvier à partir de 2021.

Pour être plus précis, chaque jour de ces deux semaines un tweet sera posté à 10h30 (Heure de la péninsule espagnole) sur le compte Twitter Xbox Espagne, disponible à partir de ce lien. Et en elle sera annoncé le cadeau du jour, une surprise à tirer au sort parmi tous les participants attentifs à sa publication, et suivez les instructions figurant dans le tweet pour accéder à son dessiner.

Bien que Xbox Espagne ne nous ait donné aucun des cadeaux – nous devons garder la surprise vivante – l’année dernière, ils ont offert des commandes et périphériques aux fauteuils gaming, en passant par les jeux en tout genre, les consoles Xbox One X … Et tout cela accompagné de codes de un an de Xbox Game Pass Ultimate. C’est, nous le répétons, ce qui a été offert l’année dernière, il faudra donc le voir avec ce qu’ils nous surprennent ce Noël.

Alors, vous savez, ce jeudi à 10h30 CET la première pièce de la Xbox Roscón sera proposée via le compte Twitter Xbox Espagne. Et bien sûr pour participer il faudra résider en Espagne. D’ici là, nous vous invitons à revoir notre examen de la Xbox Series X et S avec tous les détails sur la nouvelle génération de Xbox. Et si vous ne l’avez pas encore vu, c’est le premier trailer du nouveau Perfect Dark, en développement pour PC et Xbox Series.

En savoir plus sur: Xbox, Xbox Series X, Noël, Giveaway, réseaux sociaux et Twitter.

