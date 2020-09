Nous savons que la Xbox Series X est une console lourde par rapport à la Xbox One et One X. Nous savons également que la PlayStation 5 est l’un des plus grands systèmes à venir sur le marché. Mais quelle est la taille de la «plus petite Xbox jamais» de Microsoft, la Xbox Series S? Il vous suffit de consulter l’étagère de Phil Spencer pour vous faire une idée.

Selon le compte Twitter officiel de Xbox, le chef de la société a eu le système sur son étagère en livestream depuis le 1er juillet. En fait, la société l’a souligné avec une loupe comme s’il s’agissait d’un jeu de Where’s Xbox. Il est si petit qu’il se cache juste à côté de trucs blancs comme des classeurs et autres.

C’est difficile à souligner. Le zoom, bien qu’utile, ne montre pas exactement que ce qui se cache derrière Spencer est en fait la Xbox Series S. Cependant, c’est probablement un témoignage de la taille du système de divulgation.

Selon les spécifications officielles, la série S mesure 10,8 pouces de hauteur, 5,9 pouces de profondeur et 2,5 pouces de largeur lorsqu’elle est placée verticalement. À titre de comparaison, la série X mesure 11,8 pouces de hauteur et 5,9 pouces de profondeur et de largeur.

Nous sommes allés sur le terrain avec des maquettes de la série S et de la série X, l’éditeur Michael Higham obtenant un aperçu de la conception finale de la console. Higham est reparti abasourdi par le caractère étonnamment peu encombrant de la Xbox Series X.

Les deux systèmes devraient être lancés ce 10 novembre pour 299 $ (série S) et 499 $ (série X). Vous pouvez consulter notre guide de précommande Xbox Series S et Series X pour en savoir plus sur les consoles de nouvelle génération.

