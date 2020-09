Par Sebastian Quiroz

11.09.2020 à 14h21

Malgré son prix plutôt attractif, le Xbox Series S manque de la grande puissance de la Xbox Series X, qui ne limitera pas seulement les performances des jeux de nouvelle génération, mais l’actuel aussi.

Récemment, on a appris que La Xbox Series S ne fera pas fonctionner les jeux de la génération actuelle sur ses versions Xbox One X, et à la place, la console optera pour les spécifications de la Xbox One S lors de la lecture des titres Xbox One et 360.

Voici ce qu’un représentant Microsoft avait à dire à ce sujet:

«La Xbox Series S a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable pour profiter des jeux de nouvelle génération à 1440p à 60 ips. Pour offrir une expérience rétrocompatible de la plus haute qualité, conforme à l’intention originale du développeur, la Xbox Series S exécute la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles tout en appliquant un filtrage de texture amélioré et des fréquences d’images plus élevées. et des temps de chargement cohérents et plus rapides et un HDR automatique. «

Il est important de souligner que la RAM de la Xbox Series S est de 10 Go, en comparaison, la Xbox One X a 12 Go. Cependant, les jeux fonctionnant sur ce nouveau matériel fonctionneront mieux par rapport à la Xbox One S.

Les Xbox Series X et Series S arriveront sur le marché le 10 novembre. Dans les problèmes connexes, la base inférieure de la série X ne peut pas être supprimée. De même, le prix du Xbox Game Pass pour PC augmentera la semaine suivante.

Via: VGC

Sébastien Quiroz

