Cette semaine, Microsoft a confirmé la Xbox Series S. Si une chose était claire, c’est qu’il s’agit d’une console qui offrira des expériences de nouvelle génération à un prix abordable. Cela dit, il y a aussi des doutes sur la plate-forme, l’un d’eux concerne la façon dont elle se comportera avec des jeux avec des améliorations pour Xbox One X qui fonctionnent grâce à la compatibilité descendante, mais nous avons déjà la réponse.

Un porte-parole de Microsoft a contacté GamesPew pour confirmer que la rétrocompatibilité de la Xbox Series S exécutera les versions des jeux Xbox One S. Cela signifie que si un jeu était mis à jour pour fonctionner en 4K sur Xbox One X, le La Xbox Series S n’appliquera pas cette mise à niveau. Ce qu’il fera, c’est exécuter la version Xbox One S du jeu.

«La Xbox Series X a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable en vous permettant de jouer à des jeux de nouvelle génération à 1440p et 60 images par seconde. Pour offrir une compatibilité ascendante de la plus haute qualité conforme à l’intention originale du développeur, la Xbox Series S exécutera la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles », a expliqué la société.

Cela dit, il est important de noter que la série S exécutera la version des jeux One S en appliquant d’autres types d’améliorations telles que « filtre de texture, cadences d’images plus élevées par seconde, temps de chargement plus courts et HDR automatique », a expliqué un porte-parole. de la compagnie ». De cette façon, il y aura un avantage lors de l’exécution d’anciens jeux sur ce matériel.

Certains jeux Xbox One seront mis à jour pour exploiter la puissance de la série S

Un autre point important à noter est que Microsoft a l’intention de mettre à jour certains de ses jeux pour tirer parti du matériel de nouvelle génération. Ainsi, il y aura des titres déjà en vente qui profiteront de la puissance de la série X / S.

Par exemple, ces derniers jours, il a été rapporté que, lorsqu’il est mis à jour pour la prochaine génération, le multijoueur de Gears 5 fonctionnera à 1440p et 120 fps sur Xbox Series S. Nous vous rappelons que sur Xbox One X, il tourne à 60 fps.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Dites le nous dans les commentaires.

La Xbox Series X / S arrivera le 10 novembre sur divers marchés du monde entier. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à ces consoles de nouvelle génération.