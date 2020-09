Tout au long de cette semaine, toutes sortes de détails sur la nouvelle génération de consoles Microsoft ont été annoncées. Après quelques fuites qui ont pleinement révélé le look et le prix de la petite soeur de Xbox série x, la société américaine s’est exprimée à travers ses réseaux sociaux pour confirmer et montrer officiellement la version plus petite et moins chère de sa prochaine génération. Nous ne parlons de rien de plus et de rien de moins que la Xbox Series S.

Microsoft nous a surpris avec l’annonce de la Xbox Series S, la machine de nouvelle génération de Redmond qui sera disponible en Espagne à partir de 10 novembre pour un prix de 299 euros. La société nous a également offert plus d’informations et de détails sur la console, révélant les avantages techniques que cette humble technologie nous offrira. La série S exécutera les jeux à un Résolution 1440p à 60 ips et les sauver en 4KCependant, ce dernier ne s’appliquera pas aux titres Xbox One rétrocompatibles. Selon les mots du porte-parole de Microsoft:

Xbox Series S | Microsoft

«La Xbox Series S a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable pour jouer à ces titres à 1440p à 60 ips. Pour offrir la compatibilité descendante de la plus haute qualité selon l’intention d’origine, La Xbox Series S utilisera la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles tout en appliquant un filtre de texture amélioré, des fréquences d’images plus élevées et plus cohérentes, des temps de chargement plus rapides et un HDR automatique. »

La Xbox Series S sera l’occasion idéale d’accéder à la nouvelle génération de la manière la plus abordable et la plus accessible. Et bien qu’il s’agisse sans aucun doute d’une technologie à la hauteur de la Xbox Series X, Microsoft a confirmé que la série S n’appliquera pas les améliorations que nous ne pouvons voir que dans la série X.