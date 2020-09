Image: Microsoft

Ce matin, Microsoft a confirmé le prix et la date de sortie de la nouvelle Xbox de prochaine génération. Avec un prix de détail suggéré de 499 $, la Xbox Series X, la console de nouvelle génération plus robuste et terafloppier de Microsoft, sera disponible en précommande à partir du 22 septembre avec une date de sortie au détail le 10 novembre. Cette nouvelle survient juste un jour après la fuite et la confirmation ultérieure de la Xbox Series S plus petite, moins puissante et sans lecteur de disque.

Microsoft propose également des options de financement pour les achats Xbox.