La console de Microsoft continue de fonctionner même après avoir pris beaucoup de coups.

La première d’une nouvelle génération est toujours accompagnée de quelques traditions cela ne change pas, aussi insensé qu’ils puissent nous paraître, et c’est le cas de celui qui nous concerne maintenant. Comme on l’a vu à tant d’autres occasions, il y a ceux qui ont acheté la Xbox Series X pour, directement, pilonner la console pour la détruire. Et au-delà de l’absurdité du problème, ce que nous tirons de cette vidéo, c’est que la console et le contrôleur Microsoft sont assez résistants.

Un fan sur YouTube commence la vidéo en jetant violemment la nouvelle manette Xbox Series au sol, qui subit quelques dommages, mais en général, conserve son intégrité, bien que l’espace dédié aux batteries (ou aux batteries si vous les achetez) ne survit pas au coup. . Après quelques – mauvaises – blagues sur les comparaisons de la Xbox Series X avec un réfrigérateur, ce joueur, dans un étalage de stupidité couchée, achète un petit réfrigérateur pour l’utiliser comme une «arme» contre la console Microsoft.

La chose surprenante est qu’après plusieurs coups, la machine continue de fonctionner, bien que les dommages deviennent perceptibles à chaque coup. Mais le frigo casse avant la console, ce qui est incroyable. La vidéo se termine par l’utilisation d’un médiator, avec lequel la console cesse directement de fonctionner après avoir reçu un fort impact. Pas satisfait, il la frappe avec une batte de baseball, avec un gros marteau et puis il y met le feu.

Ces dernières heures, la console a été le protagoniste, et pas pour les raisons auxquelles on pourrait s’attendre. Après un message devenu viral, chez 3DJuegos nous vous avons montré à quel point il était facile de vous faire croire que la Xbox Series X fume; une situation qui a conduit Microsoft lui-même à demander aux joueurs d’éviter de vapoter leur Xbox Series X.

