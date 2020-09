Par Rodolfo León

31/08/2020 19h25

La durabilité est un sujet souvent négligé dans le monde du jeu vidéo, mais il est certainement important. À une époque où de plus en plus d’entreprises cherchent à développer des produits et des pratiques qui favorisent, ou du moins n’affectent pas négativement l’environnement, Microsoft décide de rejoindre la tendance et ils nous ont révélé que le Xbox série x c’est la première console de l’histoire à être développée en utilisant un carbone neutre.

qu’est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que les émissions de dioxyde de carbone Xbox série x émis dans l’atmosphère aura un impact beaucoup plus faible et, par conséquent, causera moins de dommages. Cependant, cela signifie également que Microsoft Vous allez investir beaucoup plus de temps et de ressources dans leur développement, mais ils finiront sûrement par payer.

Il y a peu de temps, la date possible pour le Xbox série x, et sur la base de toutes les autres rumeurs et fuites précédentes, il semble que cela pourrait déjà être la bonne.

La source: Microsoft

