Même si Xbox n’a pas eu beaucoup de succès au Japon, Microsoft n’a pas encore abandonné ce marché. Au cours de sa première semaine, la Xbox Series X a réussi à déplacer 20534 consoles, ce qui, bien que n’étant pas aussi nombreux que ceux de Sony et de Nintendo, a montré que la nouvelle plate-forme pouvait bien démarrer dans ce pays. Cependant, les ventes des derniers jours démontrent le contraire.

Récemment, Famitsu a publié le nombre de matériels et de logiciels vendus au Japon la semaine dernière. Comme prévu, Nintendo est revenu à la première place avec plus de 150 000 consoles vendues. D’un autre côté, Sony est passé de 118 085 à 32 335 unités. Cependant, c’est Microsoft qui a eu les pires performances.

Alors qu’au cours de la première semaine, 20534 consoles ont été vendues, au cours des derniers jours Seules 3026 unités de la Xbox Series X ont été déplacées, tandis que la série S en a vendu 658. Ce n’est certainement pas une bonne chose pour l’entreprise. Cependant, il est important de mentionner que Microsoft et Sony sont confrontés à des problèmes d’approvisionnement au Japon, il est donc possible que le nombre des deux sociétés augmente à mesure que de plus en plus de matériel arrivera dans les magasins.

Via: Gematsu

