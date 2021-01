Les titres Xbox, X360 et XONE peuvent améliorer leurs textures, leur résolution ou leur fluidité avec ce système.

Au cours des dernières années, Microsoft a démontré un engagement sans faille à rétrocompatibilité: Bien qu’il y ait quelques exceptions, la Xbox Series X et la Xbox Series S sont prises en charge par le catalogue de quatre générations de consoles, et nous ne parlons pas seulement de la possibilité de jouer à des titres, par exemple, X360; plutôt certains de ces mêmes jeux sont également plus beaux. Si vous pensiez que cette tendance était un simple test, vous vous trompez: ceux de Redmond continueront de miser sur cette direction tout au long du 2021.

C’est ce que dit Jason Ronald, responsable de la gestion des produits au sein de l’équipe Xbox, répondant aux doutes de l’un de ses followers – peu de temps après avoir anticipé des améliorations pour la capture de contenu – mais sans rien préciser sur les plans actuels pour cette année: nous aurons plus améliorations pour les jeux rétrocompatibles, mais nous ne savons pas combien ni quand. Nous devrons être attentifs aux futurs indices en la matière.

Pour rappel, certains jeux sur la Xbox d’origine, la Xbox 360 et (naturellement) la Xbox One offrent des améliorations générationnelles lorsqu’ils sont exécutés sur du matériel Series X | S via Smart Delivery – en d’autres termes, il est possible de jouer au Portal ou à Fable 3 d’origine. en 4K malgré les années, tandis que d’autres titres reçoivent la prise en charge du HDR, des taux de 60 FPS, voire filtres de texture et améliorations de l’éclairage pour s’adapter aux temps modernes.

2021 Xbox Series X | S et Microsoft

Certes, Microsoft devra faire face au manque de stock tout au long de l’année, mais qu’attend ceux qui ont déjà réussi à se procurer l’une de leurs consoles de nouvelle génération? Eh bien, pour l’instant, nous avons une liste de 30 exclusivités déjà annoncées avec une date de sortie prévue pour cette année, mais en gardant quelques-unes comme Halo Infinite ou Psychonauts 2, la vérité est que les studios de Phil Spencer devront s’efforcer de se mesurer à certains surprise. En fait, il y a des preuves qui indiquent quelques coups sur la table dont nous ne tenons toujours pas compte.

Plus d’informations sur: Xbox Series X | S, compatibilité descendante et Microsoft.

