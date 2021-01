La société travaille sur une série de changements pour améliorer l’expérience lors de l’utilisation du bouton de partage.

La nouvelle génération est venue avec des changements dans certains aspects des consoles Xbox, y compris l’inclusion d’un bouton pour partagez facilement des captures d’écran ou des clips vidéo à partir du contrôleur de console, dans l’une des fonctions les plus demandées pour Xbox Series X | S. De cette manière, les utilisateurs du Microsoft ils peuvent montrer au monde leurs créations plus facilement qu’auparavant. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire; dans l’entreprise de Redmond, ils le connaissent et y travaillent.

Certains joueurs Xbox ont expérimenté ces derniers mois avec les nouvelles consoles de la famille Xbox Series. problèmes avec les charges de capture, ainsi que des options qui pourraient être améliorées, telles que la longueur des clips. De Microsoft, ils ont confirmé qu’ils travaillaient sur des améliorations à cet égard, comme l’a répondu Twitter. Jason Ronald, directeur de l’administration des services Xbox, qui n’a pas commenté trop de détails à ce sujet, mais a assuré que c’était une priorité pour son équipe.

Pour l’instant, Microsoft ne donne pas beaucoup d’indices sur les améliorations en matière de partage de captures“Nous avons écouté les commentaires et nous travaillons sur un certain nombre d’améliorations de l’expérience de capture et de partage. Il n’y a pas encore de n à partager, mais une priorité pour l’équipe », répond Jason Ronald à une question concernant la résolution ou la modification de certains problèmes avec le système de partage de captures d’écran sur Xbox Series X et S. Bien qu’il faudra attendre encore un peu pour savoir ce qu’ils font, car pour le moment ils n’en ont rien notifié.

Nouveautés de Halo Infinite

L’un des jeux qui aura sûrement le plus de captures d’écran à sa sortie sera Halo: Infinite. Dans les dernières heures, nous avons connu les plans de 343 Industries, qui a confirmé son intention d’offrir de nouveaux détails du jeu sur une base mensuelle afin que les fans soient au courant de l’avancement du développement et du contexte du travail; Bien qu’ils aient dit que dans ce format, ils ne publieront pas de nouvelles images ou n’annonceront pas de date de sortie. Les aventures du Master Chief arriveront à l’automne 2021.

