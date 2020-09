Microsoft a récemment publié un nouveau niveau de fonctionnalité DirectX 12, appelé DirectX 12_2. Comme vous le savez, cela ajoute un ensemble de nouveaux fonctionnalités et optimisations pour les GPU NVIDIA et AMD; spécifiquement sur les GPU basés sur RDNA 2 d’AMD (celui utilisé par Xbox Series X). Cependant, les informations officielles ne précisent pas que l’un des systèmes compatibles est la nouvelle console Microsoft, les utilisateurs ont donc demandé à ses créateurs via les réseaux sociaux.

L’utilisateur Twitter @ steveak47 a demandé au Directeur de la gestion des programmes de l’équipe Xbox Jason Ronald, si la Xbox Series X prenait en charge la nouvelle technologie. Jason a confirmé ce que beaucoup voulaient entendre, à savoir que la console avait un support complet pour toutes les fonctionnalités matérielles.

Pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Entre autres choses, DirectX 12_2 optimise 4 fonctionnalités clés liées et destinées aux jeux vidéo: traçage de rayons, ombrage de maillage, ombrage à taux variable et retour d’échantillons. En bref, la prise en charge complète de cette API dans la nouvelle console Microsoft se traduit par des améliorations liées à l’aspect graphique des jeux et à l’optimisation en général. N’oubliez pas que la Xbox Series X sera lancée au mois de novembre.