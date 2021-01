Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft a récemment confirmé que le problème de pénurie de Xbox Series X et Xbox Series S se poursuivrait au cours des derniers mois. Si vous n’avez pas pu obtenir votre console, vous serez peut-être intéressé de savoir qu’ils mettent aux enchères une Xbox Series X très spéciale.

C’est une console ordinaire, mais elle comprend un détail que tous les fans de Xbox adoreront sans aucun doute: la signature de Phil Spencer, chef de la marque et l’un des visages les plus reconnus de l’industrie aujourd’hui.

Par contre, on sait qu’il ne s’agit pas d’une vente courante et courante, car tous les bénéfices obtenus par la console seront destinés à une bonne cause. La vente aux enchères est active pour tous les intéressés et se terminera dans quelques jours.

Une Xbox Series X signée par Phil Spencer peut être la vôtre

La vente aux enchères de la Xbox Series X signée par Phil Spencer est disponible sur eBay. Les bénéfices iront au New York Video Game Critics Circle, une organisation à but non lucratif. Le manager Xbox a coopéré avec les New York Game Awards pour en faire une réalité et ainsi aider divers étudiants de la région.

Selon les détails, la console est toute neuve. Il n’a été ouvert que pour que Spencer signe sur le devant. Comme vous pouvez l’imaginer, plusieurs adeptes de la marque et le manager veulent à tout prix obtenir le système.

Au moment de la rédaction de cet article, l’enchère a déjà atteint 2650 USD, ce qui correspond à environ 53 537 USD au taux de change actuel. Au total, 51 offres ont été enregistrées à ce jour et la vente aux enchères se terminera dans 6 jours. Le manager a profité de ses réseaux sociaux pour promouvoir la vente de la console:

Grande cause, heureux de faire partie de cette vente aux enchères. https://t.co/oQBBTsid02 – Phil Spencer (@ XboxP3) 27 janvier 2021

Malheureusement, l’article ne sera expédié qu’à des particuliers aux États-Unis. Les organisateurs de la vente aux enchères ont invité les participants à faire une offre élevée, car il s’agit d’un objet très rare.

«Phil Spencer a eu la gentillesse de signer une nouvelle Xbox Series X au profit de notre organisation à but non lucratif New York Videogame Critics Circle, qui dessert les étudiants défavorisés du Bronx et du Lower East Side», indique la description du produit.

