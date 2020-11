Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’industrie du jeu vidéo est en constante évolution et le flux de créations est courant chez les développeurs. Cependant, il y a aussi de la place pour les nouveaux créatifs qui souhaitent faire partie des plus grands studios. Le dernier test est Sony Interactive Entertainment, car un youtubeur et journaliste rejoindra les rangs du SIE Santa Monica Studio.

A travers ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube, Alanah Pearce, une ancienne écrivaine de l’IGN, a officiellement annoncé qu’elle rejoindrait le SIE Santa Monica Studio, le développeur que vous connaissez peut-être grâce à son travail sur God of War. Et le plus intéressant, c’est qu’il a confirmé qu’il travaillait déjà à l’écriture d’un jeu vidéo, mais il n’a pas révélé de quoi il s’agissait.

Vous pensez probablement qu’Alanah n’a aucune expérience dans l’industrie en tant que développeur, mais, comme nous vous l’avons dit, elle a été en contact permanent avec elle, à part qu’elle est une écrivaine passionnée et que cela a été son passe-temps toute sa vie. Il a récemment partagé sur Twitter qu’il avait finalement réussi à finir d’écrire l’une de ses nombreuses pièces de fiction qu’il avait en attente. En fait, son objectif en couvrant l’industrie était de faire un jour partie du côté créatif d’une entreprise.

“Bonjour à tous. Je peux enfin annoncer mon nouvel emploi… en tant que scénariste de jeux vidéo au SIE Santa Monica Studio, qui probablement [conozcan] comme l’étude God of War. Je suis très, très fière de faire partie de cette formidable équipe », a annoncé Alanah Pearce, clairement enthousiasmée par son nouveau poste.

Dans le cas où vous l’avez manqué: L’employé du SIE Santa Monica Studio a laissé entendre que God of War: Ragnarok serait le jeu de l’année 2021.

De quel projet Pearce sera-t-il en charge?

Cependant, Pearce n’a pas révélé quel sera le premier projet de l’étude auquel il participera. Il est important que vous sachiez que jusqu’à présent, l’étude n’a fait que confirmer God of War: Ragnarok, mais nous vous rappelons que lors du développement de God of War (2018), il y avait un titre, Int-7 ou Internal 7, qui ne s’est pas concrétisé port et une vague de licenciements s’ensuivit.

Nous rappelons ce qui précède, car ce jeu serait de la science-fiction, un thème qui semble être lié à Alanah Pearce. De plus, récemment, Cory Barlog, créateur du SIE Santa Monica Studio, a fait penser aux fans qu’il pourrait travailler sur de la science-fiction ou du moins sur le studio.

Salut à tous. J’ai enfin le droit d’annoncer mon nouveau travail … en tant que scénariste de jeux vidéo chez @SonySantaMonica, que vous êtes probablement le studio qui a créé God of War. Je suis tellement, tellement fier de faire partie de cette équipe incroyable 😭❤️. pic.twitter.com/1IysuZM2L9 – Alanah Pearce (@Charalanahzard) 17 novembre 2020

Connaissiez-vous Alanah Pearce? Quel sera selon vous votre premier projet chez le développeur? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de SIE Santa Monica Studio, nous vous informons que cette année le directeur du studio a quitté l’entreprise et en même temps, il a été confirmé que le nouveau patron serait un vétéran du développeur. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au SIE Santa Monica Studio en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2