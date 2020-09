Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Au milieu de l’année, nous vous avons informé de la polémique qui a commencé à être générée au sein de Lab Zero Games en raison d’un environnement de travail toxique créé par son patron, Mike Zaimont. Le studio a essayé de résoudre les problèmes avec lui, mais cela a conduit à une telle situation que de nombreux employés ont décidé de quitter leur emploi. Après plusieurs jours critiques pour le développeur, il a été annoncé aujourd’hui qu’il était laissé sans employés.

La polémique liée à Lab Zero Games, surtout connue pour son travail sur la franchise Skullgirls, a gagné en pertinence après l’exode des employés qui ont décidé de quitter le studio en raison de leur patron, Mike Zaimont, refusant de résoudre l’environnement de travail inapproprié qu’il a généré ou de se distancier. de votre position.

Plusieurs membres seniors du studio ont annoncé leur départ, dont l’artiste Jonathan Kim et la directrice artistique Mariel Cartwright, laissant le studio dans une situation compromettante.

Zaimont a licencié le reste des employés du Lab Zero Games

Selon les informations de Kotaku, la démission volontaire des employés a laissé l’étude avec 11 employés. Connaissant la mauvaise réputation du studio et le manque de ressources, les employés savaient que tôt ou tard ils cesseraient de recevoir le soutien de Zaimont ou de son distributeur.

Kim a rapporté cette semaine que Mike Zaimont avait licencié les employés restés au Lab Zero Games suite à la démission d’une grande partie de la main-d’œuvre. Cependant, il dit qu’ils n’ont pas reçu leur règlement.

En conséquence, Zaimont n’avait pas d’autre alternative que de licencier de force les employés restants de l’étude parce qu’ils n’avaient plus leur budget ajusté, en tenant également compte du fait qu’ils ont «plus de dettes que d’argent». Cependant, le responsable de l’étude a également déclaré qu’il analysait d’autres options de financement afin de réunir les membres de l’équipe.

La société propriétaire de Skullgirls a rompu sa relation avec Lab Zero Games

La situation s’est aggravée au point que Autumn Games, la société de distribution et propriétaire de Skullgirls, s’est distancée du studio et de Mike Zaimont. En collaboration avec Hidden Variable Studios (en charge de la version mobile de Skullgirls), Autumn Games a annoncé qu’il soutenait les employés et que leur décision était due au fait qu’ils sont en faveur d’un bon environnement de travail.

De même, les deux sociétés ont montré leur intention de contacter les employés qui ont quitté Lab Zero Games afin de continuer à travailler ensemble sur les futurs contenus pour Skullgirls, à la fois dans la version pour consoles et PC et pour les téléphones mobiles.

Comme nous l’avons mentionné, la situation à Lab Zero Games n’affectera pas le développement des mises à jour et plus de contenu prévu pour Skullgirls. Parmi les plus importants, il y a l’arrivée d’Annie des stars, un nouveau combattant sélectionnable. Vous pouvez trouver plus d’actualités concernant Lab Zero Games et Skullgirls en cliquant sur leurs noms respectifs.

