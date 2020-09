Étant donné que Porte de Baldur est l’une des sagas de jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps, et que le studio de développement Larian est à l’origine du prochain jeu de la franchise (Porte de Baldur 3), les fans attendent beaucoup de ce jumelage. Souviens-toi que Studios Larian s’est spécialisé dans le développement de jeux de rôle, et ils ont été les développeurs de Divinity.

Bien qu’il y en ait encore assez pour que le titre soit officiellement publié sur le marché, Larian Studios a récemment annoncé que le jeu serait jouable à l’avance sur PC via Steam et Google Stadia.. Plus précisément de 30 septembre. Récemment, Michael Douse (directeur des publications de Larian), à travers son profil Twitter, a commenté que la version à accès anticipé du jeu aura 25 heures de contenu et que le jeu final sera évidemment encore plus grand.

Cependant, la mauvaise nouvelle est que l’accès anticipé coûtera le prix total du jeu, ce qui pourrait faire reculer beaucoup de monde. Même ainsi, il faut penser qu’il s’agit d’une pré-commande pour le jeu complet, mais à la différence que cette fois, nous pourrons profiter de 25 heures du titre dès le premier jour. Voici les exigences techniques minimales que vous nous demanderez:

Nécessite un processeur 64 bits et un système d’exploitation OS: Windows 10 Processeur 64 bits: Intel i5-4690 / AMD FX 4350 Mémoire: 8 Go de RAM Graphiques: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X DirectX: Version 11 Stockage: 70 Go d’espace disponible