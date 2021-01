Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Electronic Arts a fait une offre de plusieurs millions de dollars pour Codemasters, le studio derrière des séries comme DiRT et F1. C’est un accord qui a été accepté et il semble qu’il sera bientôt clôturé. Ceci car il a déjà été accepté par les directeurs de l’étude.

Ce qui se passe, c’est que Frank Sagnier, Rashid Barachia et Ian Bell, qui détiennent ensemble 4,34% de Codemasters, ont accepté de voter en faveur de l’accord. Cela signifie que l’acquisition est un pas de plus vers l’achèvement.

La prochaine étape de l’opération sera une assemblée générale et un tribunal dans lequel le reste des actionnaires devrait accepter l’accord. Cette rencontre aura lieu le 3 février 2021.

Nous vous rappelons qu’à l’origine, Codemasters avait accepté un accord avec Take-Two, la société propriétaire de Rockstar et 2K Games. Peu de temps après, Electronic Arts a présenté une offre plus élevée et Take-Two a décidé de ne pas soumettre une autre offre. L’accord a donc été conclu avec la société derrière FIFA et Need for Speed.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Pensez-vous que Codemasters fera de grandes choses lorsqu’il fera partie d’Electronic Arts? Dites le nous dans les commentaires.

