L’ancien chef de la saga indique clairement que l’acteur a du mal à travailler à nouveau avec BioWare.

Des changements importants ont été annoncés la semaine dernière dans BioWare, la société canadienne responsable de sagas comme Mass Effect et le prochain Dragon âge 4. En fait, le départ de deux des noms les plus importants au sein des deux sagas a été annoncé: les développeurs Casey Hudson et Mark Darrah, l’ancien ancien directeur de studio et co-créateur de la saga spatiale, et ce dernier le producteur de toute la saga Dragon. Âge. Eh bien, il semble que l’un des acteurs de cette saga avait comptes en attente avec Darrah, et n’a pas été silencieux dans les réseaux après le départ du producteur.

Via Twitter, l’acteur Greg Ellis, responsable de donner vie à des personnages comme Cullen et Anders, a publiquement accusé Mark Darrah d’être une personne “injuste, un faux d’entreprise“, avant d’ajouter que” votre sortie forcée est une victoire pour BioWare, ses employés et les fans en particulier. “Il est étrange de voir quelqu’un parler si brutalement dans l’industrie, en particulier publiquement, et la réponse de Mark Darrah n’a pas pris longtemps.

Dans le même réseau social, le ancien producteur de Dragon Age a répondu à l’acteur de cette façon: “Bon Greg. [tus actos] pendant un moment, mais je pense que Jour de l’âge du dragon c’est peut-être le jour où cela se termine. Y a-t-il un monde dans lequel vous imaginez que votre comportement envers moi et la communauté en général que tu as été embauché à nouveau dans un jeu Dragon Age? “

Cela ne va pas vous rapprocher d’une entreprise soucieuse de son image Mark Darrah“Je ne suis pas sûr de si c’est une performance à sa manière, pour attirer l’attention d’un groupe différent, mais certainement pas pour vous rapprocher d’une entreprise qui se soucie de votre image publique», conclut Darrah. Avec ce dernier, l’ex-producteur insinuerait que l’objectif d’Ellis n’est autre que de se faire connaître au prix de déverser des accusations contre lui, tout ça gagner la gloire parmi certains groupes d’utilisateurs opposés à BioWare. En fait, l’acteur a de nouveau écrit à Mark Darrah pour l’inviter à participer à son émission YouTube.

A cela, l’ancien producteur a simplement répondu que “merci pour l’invitation, mais je pense vous avez déjà reçu suffisamment d’importance à mes dépens pour aujourd’hui. »Pour le moment, aucune voix discordante n’est apparue pour soutenir la position de Greg Ellis, et ce qui semble clair, c’est que l’acteur a du mal à revenir sur cette saga. Une franchise que nous reverrons cette semaine, après que BioWare a confirmé que Dragon Age 4 serait présent aux Game Awards.

