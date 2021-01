Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que Ned Luke, acteur surtout connu pour avoir joué Michael de Santa dans Grand Theft Auto V, avait été hospitalisé pour une pneumonie causée par un coronavirus (COVID-19). Heureusement, l’acteur a progressé positivement.

Hier soir, Luke a rapporté qu’il se sentait mieux et «lui donnait des coups de pied» au COVID-19. Il a également assuré qu’il pouvait sortir du lit pour se baigner et se promener dans sa chambre.

«Coup de pied dans les fesses du COVID-19. Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Je me suis baigné et bougé. Je me sens presque à nouveau humain. Ils n’ont aucune idée à quel point je les apprécie. #AmoAMisFans », étaient les mots que l’acteur a partagés sur le réseau social.

#CrushingCoVid #FeelingBetter #FatBoy Kicking le cul de CoVid. #merci pour tout l’amour et le soutien. Douche et se déplaçant. Je me sens presque à nouveau humain. Vous n’avez aucune idée de combien je vous apprécie. #LoveMyFans ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/6uv81feTIy – Ned Luke (@ned_luke) 18 janvier 2021

Comme vous pouvez le voir, Luke n’a pas précisé l’état dans lequel il se trouve, mais ses paroles montrent qu’il évolue positivement. Nous espérons que cela continuera et que nous entendrons bientôt d’autres bonnes nouvelles de votre part.

Une fois encore, nous en profitons pour vous rappeler que le coronavirus (COVID-19) est une affaire sérieuse. Pour cette raison, il est important que vous restiez à la maison autant que possible, que vous gardiez une distance saine et que vous évitiez tout contact avec vos proches. Au cas où vous auriez besoin de sortir, n’oubliez pas de porter correctement votre protège-dents et de vous éloigner de toute foule.

