Par Rodolfo León 23/11/2020 17h30

Jeudi dernier, 19 novembre, la mort sensible de Kirby demain, comédien de voix pour Goku, Miroku, Cyclope et de plus. Aux nouvelles, un de ses collègues de travail, Brian Drummond, qui donne vie à Végéta dans Dragon Ball, a décidé de transmettre un message bref et émouvant à Morrow.

Via Twitter, Drummond a partagé ce qui suit:

«Un doubleur incroyable qui nous a quittés très, très bientôt. Plus de 20 ans à travailler ensemble sur de nombreux projets incroyables. J’ai toujours envié la voix du héros de Kirby et ce sera toujours le Goku que j’écoute. Beaucoup de moments incroyables. Très bons voyages à toi mon ami. Repose en paix Kirby. “

Un acteur de la voix aussi incroyable est parti beaucoup trop tôt.

Plus de 20 ans travaillant ensemble sur tant de projets merveilleux.

J’ai toujours envié la voix cool de Kirby et ce sera toujours le #DragonBallZ Goku que j’entends. De si bons souvenirs. D’énormes voyages chez vous mon ami.

Repose en paix Kirby pic.twitter.com/cXo0QQUp5L – Brian Drummond (@BrianDrummondVO) 19 novembre 2020

Actuellement, Morrow il doublait la voix de Miroku pour la suite de Inuyasha, mais jusqu’à présent, on ne sait pas comment le projet en question continuera d’avancer.

La source: Brian Drummond

