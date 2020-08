Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parfois, ces jeux qui ont suivi une histoire tout au long de divers versements ont des performances de doublage qui deviennent représentatives des fans. Dans le cas de Call of Duty: Black Ops, cela s’est produit avec le personnage de Frank Woods, joué dans chaque épisode par James C.Burns, cependant, après la révélation de Call of Duty: Black Ops Cold War, il a été confirmé que Woods il a une autre voix et cela a mis en colère l’acteur qui lui a donné la vie pendant une décennie.

Lors d’une session de questions et réponses postée sur YouTube, l’acteur James C.Burns a exprimé son mécontentement d’avoir été remplacé dans le nouvel opus de Call of Duty: Black Ops, rendant officiel le fait que le rôle de Frank Woods ne sera plus à sa charge. . Selon l’acteur, son ennui réside dans le fait qu’il considère qu’il est celui qui a joué à nouveau Frank Woods, puisqu’il le fait depuis une décennie, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il n’avait rien contre l’acteur qui donne maintenant sa voix dans Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

À cet égard, les déclarations de Burns étaient: « Je suis sûr que l’histoire va être géniale. C’est juste que j’aurais pu contribuer tout ce que je sais, c’est comme si j’avais 80 000 livres de poids pour porter ça. Ce n’est pas une attaque. à celui qui est venu faire le personnage, mais il n’a pas l’expérience que j’ai avec Woods. Je suis avec cet homme depuis 11 ans, et j’ai toute cette histoire et toutes ces choses chargées d’avance et je le connais! Alors c’est tout. ma frustration. J’aurais bien fait, non pas que ce type ne fasse pas du bon travail. Je suis sûr qu’il le fera, c’est un acteur professionnel et je suis sûr qu’il ira bien. Mais j’aurais écrasé cette fichue chose. c’est ma frustration. J’aurais aimé avoir une chance. J’aurais fait un excellent travail. Je suis tellement découragé que je n’ai pas eu la chance de le faire. C’est tout. «

Call of Duty: Black Ops Cold War fera ses débuts le 13 novembre sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

