Le jour du lancement de la Xbox Series X, l’acteur participe à une campagne avec sa propre console personnalisée.

Belle initiative que Microsoft a promue avec Dwayne Johnson, acteur plus connu sous le nom de The Rock, qui se sont associés pour fournir des consoles Xbox Series X à 20 hôpitaux pour enfants aux États-Unis, de sorte que personne ne soit laissé sans nouvelle génération de consoles le jour du lancement des nouvelles machines créées par la société Redmond.

Il y a quelques semaines, The Rock lui-même a montré une image avec une Xbox Series X spéciale qui comprenait le logo de sa marque et sa propre signature, ainsi qu’un message écrit qui se lit “Gardez le sourire et amusez-vous!”. Désormais, on sait que cette version spéciale de “Rock Xbox Series X”, comme l’appelle l’acteur sur ses réseaux sociaux, sera livrée aux hôpitaux pour enfants afin que plus de 50000 enfants Ils peuvent rendre votre séjour plus agréable.

The Rock revoit également dans la vidéo la relation étroite qu’il entretient avec la marque depuis le début, avec des séquences dans lesquelles elle apparaît monter sur scène avec Bill Gates présentant la Xbox originale. Un acte de charité avec lequel 20 hôpitaux disposeront de la nouvelle console Microsoft à laquelle collabore également l’association caritative Gamers Outreach.

La Xbox Series X a atteint de nombreux foyers à travers le monde aujourd’hui, car c’est le jour de la lancement officiel de la nouvelle console, qui lance la nouvelle génération. Ne manquez pas notre revue de son catalogue de lancement ou notre analyse de la machine.

