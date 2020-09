Le jeu a une esthétique futuriste et s’appuie sur des jeux comme Mirror’s Edge ou Dishonored.

On vous a déjà parlé à l’occasion de Ghostrunner, un jeu d’action futuriste à la première personne, qui pourrait être le résultat du mélange de jeux comme Dishonored, Mirror’s Edge et un peu de Cyberpunk 2077 dans un shaker en raison de son esthétique pleine de néon. Maintenant, le jeu développé par One More Level a déjà date de sortieet célébrez-le avec un nouvelle bande-annonce.

Ghostrunner promet une action frénétique et beaucoup de couleurs dans une ville pleine de néonsGhostrunner sera disponible prochainement 27 octobre sur PS4, Xbox One et Steam. C’est une proposition à la première personne où nous jouerons un guerrier cybernétique qui doit lutter contre une menace latente à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel. Pour ce faire, il disposera d’une épée avec laquelle affronter les ennemis afin de les dévaster, ainsi que d’autres types de gadgets de pointe et d’esthétique futuriste pour se déplacer à travers les étapes et surmonter les obstacles dans un cadre dominé par l’esthétique cyberpunk de Dharma City.

L’action et les cascades en tout genre sont ses clés, dans une aventure qui promet un rythme vertigineux, qui peut également rappeler des œuvres telles que Hotline Miami pour son essence et son esthétique, mais au format tridimensionnel. Le jeu a connu plusieurs bêtas tout au long de ces mois et prépare enfin son atterrissage, prévu fin octobre prochain.

Un jeu de ceux qui ils ne laissent personne indifférent, tant pour son apparence que pour le style qu’il promet. Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus, ne manquez pas nos impressions sur Ghostrunner, ainsi que ce gameplay vidéo du jeu.

En savoir plus: Ghostrunner, Indie et FPS.

