Une aventure de batailles navales avec des éléments de RPG, pendant que nous explorons les mers à la recherche d’émotions.

3DClouds hisse son drapeau pirate pour annoncer le lancement de King of Seas. L’aventure de combat pirate et naval qui combine l’action avec l’exploration et Éléments RPG se dirigera vers les magasins sur 18 février à partir de 2021, avec des éditions pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et pour PC via Steam.

Et pour tous ces cabanons qui veulent mieux connaître l’aventure, son étude nous offre un bref bande-annonce avec scènes de jeu, qui nous montrent de ses féroces batailles navales aux îles et aux scènes qui peuplent ce monde généré de manière procédurale. King of Seas nous emmène dans un monde pirate plein de dangers, à la recherche de ce qui nous a été volé.

Décrit par ses créateurs comme “une aventure épique “de pirates, les joueurs voyageront dans un monde avec des éléments fantastiques, plein de batailles à mort, trésors perdus, des îles mystérieuses et tout ce que l’on attend dans les histoires du genre. “Un univers rempli de personnages incroyables et de missions incroyables vous gardera ancré comme vous aspirez à l’être le roi des pirates“ajoute 3DClouds.

Comme nous l’avons mentionné au début, la date de sortie de King of Seas est le 18 février de cette année, disponible sur PC et consoles. Une autre proposition d’aventure qui s’ajoute aux annonces de cette semaine, où il y a quelques jours nous avons appris qu’il y avait un nouveau jeu Indiana Jones en développement, et qu’il était en charge de Bethesda et MachineGames. Dans cette vidéo, nous passons en revue tout ce que nous savons sur le nouveau Indiana Jones, mais pour ceux qui préfèrent les aventures de pirates à celles des chasseurs de trésors, dans cette liste, vous pouvez consulter les jeux de pirates les plus attendus du moment.

