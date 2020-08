La communauté Call of Duty attendait ce moment depuis des mois et Activision a tenu sa promesse. La société américaine, avec les studios de logiciels Trayarch et Raven, a publié le Frenzy First Call of Duty: Bande-annonce de Black Ops Cold War, le même qui a été capturé sur une PlayStation 5. Le jeu est un suite directe de Call of Duty: Black Ops, vous aurez donc l’occasion de reprendre les aventures des personnages emblématiques de la franchise.

Cloche

Call of Duty: Black Ops Cold War, comme son nom l’indique, se déroulera pendant la guerre froide, le conflit historique entre les États-Unis et l’Union soviétique qui a tenu le monde en haleine. Raven Software, le studio responsable de la campagne, promet que les joueurs « se retrouveront face à face » avec des personnages historiques de l’époque. En outre, tout au long de la campagne, nous visiterons des endroits tels que Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie et même le siège du KGB, entre autres.

Black Ops Cold War présentera aux fans les profondeurs de la bataille géopolitique volatile de la guerre froide au début des années 1980. Rien n’est tout à fait ce qu’il semble dans une campagne solo passionnante, où les joueurs se retrouveront face à face. personnages historiques et dures vérités. Avec une nouvelle distribution de personnages et confrontés aux menaces du passé, les joueurs découvriront une intrigue aux implications mondiales dévastatrices.

Au cours de votre aventure, vous prendrez les commandes d’un unité d’élite qui vise à mettre fin à Persée, un personnage dont le but est de déstabiliser le monde et de changer le cours de l’histoire en sa faveur. Cependant, le méchant n’aura pas la tâche facile du tout, car de notre côté Des personnages comme Alex Mason, Frank Woods et Jason Hudson reviendront, qui profitera des ressources américaines pour pénétrer en territoire ennemi afin d’arrêter les plans de Persée.

La campagne nous attend avec plusieurs nouvelles très intéressantes. Premièrement, les joueurs auront une plus grande liberté dans les missions grâce aux dimensions des scènes. Vous pourrez personnaliser votre personnage et cela affectera légèrement le gameplay. Comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent être pris décisions dans les dialogues cela aura un impact sur l’histoire. Ouais Black Ops Cold War aura des fins différentes selon les décisions que vous avez prises dans l’aventure.

Multijoueur

Bien sûr, cette livraison comportera l’habituel mode multijoueur; sera développé par Treyarch. Avez-vous manqué les zombies? Fidèles aux traditions du studio précité et de la saga Black Ops, ils proposeront un mode zombie. « Découvrez des expériences sombres de la guerre froide qui déclenchent une nouvelle menace zombie à laquelle vous devez faire face dans un jeu coopératif terrifiant et intense avec des amis. » L’expérience multijoueur sera révélée, oui, le 9 septembre.

Le studio de développement a annoncé que le multijoueur offrirait à nouveau jeu croisé et progression croisée entre toutes les plateformes. Il adoptera à nouveau le modèle saisonnier de Modern Warfare, de sorte que le multijoueur recevra du contenu gratuit – cartes, opérateurs, modes de jeu, skins, porte-clés et plus – tous les quelques mois. Également. a confirmé que Black Ops Cold War se connectera bientôt avec Call of Duty: Warzone.

Disponibilité et éditions

Black Ops Cold War sera disponible le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Également sur PlayStation 5 et Xbox Series X lorsqu’ils débarquent sur le marché à une date de clôture. Attention, la version cross-gen de Call of Duty: Black Ops Cold War coûtera plus cher que l’édition standard: 69,99 $. Si vous achetez l’édition standard (59,99 $) et que vous souhaitez ensuite passer à la version de prochaine génération, vous devrez payer 10 $. Gardez cela à l’esprit si vous souhaitez en profiter à la fois sur PS4 et PS5, par exemple. L’édition Ultimate, quant à elle, coûtera 89,99 $.

