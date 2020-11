Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a une excellente nouvelle pour les fans de Serious Sam et les propriétaires de Nintendo Switch, car Devolver Digital et Croteam publieront plusieurs tranches de la franchise dans un seul package pour la console hybride.

Cela sera possible grâce à Serious Sam Collection, un titre qui arrivera sur Switch dans quelques jours. Cette version permettra aux joueurs de revivre ou d’expérimenter 3 tranches de la série d’action pour la première fois. Mieux encore, c’est très proche des débuts de ce package.

Serious Sam Collection fera ses débuts sur Switch très bientôt

Devolver Digital et Croteam ont annoncé que la collection Serious Sam arriverait sur Nintendo Switch la semaine prochaine. Les joueurs pourront profiter de la collection à partir du mardi 17 novembre. Pour l’instant, une sortie au format numérique a été confirmée.

Serious Sam Collection comprend Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter et Serious Sam 3: BFE. Comme si cela ne suffisait pas, il donnera accès aux extensions The Legend of the Beast et Jewel of the Nile.

Si vous êtes intéressé par ce package, sachez qu’il sera vendu 29,99 USD. Votre téléchargement nécessitera 4,1 Go d’espace libre. La collection prendra en charge plusieurs langues, dont l’espagnol.

Les titres Serious Sam Collection peuvent être appréciés dans les différents modes Switch, y compris le mode portable. Jusqu’à 4 joueurs pourront participer à des jeux multijoueurs localement.

«Découvrez l’une des séries de tir les plus explosives de tous les temps en sauvant le monde d’une invasion extraterrestre impitoyable. Visitez les ruines de l’Égypte ancienne et traversez les sables vifs de l’Amérique du Sud aux prises avec des hordes d’ennemis apparemment sans fin », indique sa description.

Serious Sam Collection arrive sur Nintendo Switch la semaine prochaine. Retrouvez toutes les actualités liées à la franchise dans ce lien.