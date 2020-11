Le jeu vidéo gratuit de MercurySteam gardera les progrès enregistrés dans la nouvelle génération.

Au bord du klaxon, alors qu’il ne reste plus que quelques jours pour la mise en vente des consoles nouvelle génération, le studio espagnol MercurySteam a confirmé que son jeu d’action multijoueur Spacelords sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S le jour de son lancement, étant une proposition libre de jouer.

Dans Spacelords, vous pouvez incarner 17 personnages différents et débloquer 70 armesLes auteurs des remarquables Castlevania Lords of Shadow ont confirmé que Spacelords travaillerait à une résolution de 4K natif et 60 images par seconde sur PS5 et Series X. “Grâce à son système de compatibilité avec Xbox One et Ps4”, rapportent-ils dans un communiqué officiel, “les joueurs pourront sauver la planète brisée de leurs nouvelles consoles sans perdre leur progression précédente.”

MercurySteam se souvient également que le jeu vidéo continuez d’élargir votre action avec un nouveau contenu, le plus récent étant la mise à jour de The Great Clash, qui comprend un classement des meilleurs clans de la communauté et de nouveaux événements spéciaux dans lesquels certaines des missions sur la planète rouge auront un danger supplémentaire: une énergie explosive partout. À ce jour, Spacelords nous donne la possibilité de choisir entre 17 caractères et 70 armes à débloquer.

La particularité de cette aventure d’action est qu’elle comprend un multijoueur asymétrique 4v1Ce dernier joueur étant le méchant ou l’antagoniste du jeu, avec la capacité de tourmenter ses rivaux avec d’abondants dangers. Si vous envisagez de passer à la prochaine génération, n’hésitez pas à consulter notre revue Xbox Series X et S, ainsi que la dernière revue PlayStation 5.

