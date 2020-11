Très appréciée par certains fans d’action, la série prévoit de s’étendre avec de nouveaux jeux.

Si il y a quelques mois nous vous informions que la série BloodRayne était de retour et que ses nouveaux managers anticipaient la relance de ses jeux originaux, nous avons aujourd’hui la date de sortie de ces nouvelles versions de Bloodrayne et BloodRayne 2, qui est surnommé Coupe terminale, promettent de s’adapter aux ordinateurs d’aujourd’hui avec diverses améliorations graphiques et de performances.

La réponse a été formidable lorsque nous avons annoncé que nous obtenions les droits sur la série BloodRayneWade Rosen.Ziggurat Interactive a confirmé que les deux jeux de tir à la troisième personne seront disponibles à l’achat sur 20 novembre sur Steam et GOG, optimisé pour Windows 10, avec prise en charge de la résolution 4K, des améliorations visuelles dans la cinématique et l’éclairage du jeu lui-même, ainsi que l’optimisation pour les contrôleurs plus récents, entre autres. BloodRayne et sa suite seront également présentés voix et textes en espagnol. L’actualité est accompagnée d’un court trailer qui montre quelques scènes des jeux vidéo ainsi que plusieurs images, que nous vous présentons dans une galerie correspondant à BloodRayne 2.

«La réponse a été formidable lorsque nous avons annoncé que nous obtenions les droits de la série BloodRayne», a déclaré le président de Ziggurat Interactive, Wade Rosen. «Les fans ont constamment posé des questions sur la série, et maintenant nous sommes ravis de pouvoir montrer l’excellent travail qu’il a accompli. Terminal de réalité avec les deux premiers jeux “. A son époque, l’éditeur était déjà ravi de la possibilité de porter la série” à un nouveau public“mais aussi” élargir leurs univers “, car” c’est quelque chose que nous prenons au sérieux “.

Pour l’instant, on ne sait rien de plus sur l’avenir de cette série d’action à la troisième personne avec des éléments de terreur qui met en vedette Rayne, une femme demi-vampire qui évolue dans un monde où les nazis et les forces surnaturelles sont sa principale menace. À leur époque, les jeux BloodRayne étaient accompagnés d’autres produits tels que des films et des bandes dessinées.

En savoir plus sur: BloodRayne, Ziggurat et Launch.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');