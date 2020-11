Janina Gavankar partage dans une interview son désir de pouvoir redonner vie au personnage si on le lui demande.

Les fans de l’univers Star Wars suivent de très près les épisodes de The Mandalorian tous les vendredis, une série qui amène au petit écran des personnages jamais vus en action jusqu’à présent, tels que Bo-katan kryze —Interprétée par Katee Sackhoff—, et qui laisse aussi de temps en temps de curieux clins d’œil. Le dernier, et le plus caché d’entre eux, a à voir avec Iden Versio, notamment avec la participation de la personne en charge de le faire vivre dans Star Wars: Battlefront 2, l’actrice Janina Gavankar, qui a eu un rôle des plus curieux dans le chapitre 11 de la production.

Selon Janina Gavankar elle-même lors d’une conversation avec IGN, sa mission dans le tournage de l’épisode était de donner vie à l’une des deux grandes narines du Mon Calamari en charge de réparer le navire détruit du Mandalorien. Gavankar explique que Frank Ippolito, la personne en charge de donner vie au personnage et de revêtir la tenue, a demandé sa collaboration en tant que marionnettiste pour ce curieux objectif. Vous pouvez voir le Mon Calamari dans cette vidéo que nous attachons ci-dessous dans les actualités.

Au-delà de cette curiosité sympathique du dernier chapitre de The Mandalorian, Janina Gavankar a partagé dans son entretien avec le portail nord-américain son désir de pouvoir reprendre le personnage d’Iden Versio dans une production de LucasFilm, arguant que l’on ne sait pas grand-chose sur la vie de le chef de l’Inferno Squad, une unité des forces spéciales de l’Empire que les joueurs ont eu le plaisir de rencontrer lors de l’intéressant mode campagne de Star Wars: Battlefront 2. Cependant, comme le démontre The Mandalorian, de nombreux personnages jusque-là inconnus en action réelle de la série animée prennent vie, pourquoi pas Iden Versio?

Le dernier jeu vidéo d’action et de tir multijoueur de la saga est sorti en magasin en 2017, soulignant parmi ses points positifs pour avoir une campagne capable de plaire aux fans, selon Álvaro Castellano et Mario Gómez dans l’analyse de Star Wars: Battlefront 2 publié sur les pages de 3DJuegos. L’univers créé par George Lucas a reçu une nouvelle aventure il y a quelques semaines, Star Wars: Squadrons.

