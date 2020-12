Le tueur de codes à barres bien connu publiera un nouvel opus dans un peu plus d’un mois.

L’agent 47 est maintenant pratiquement prêt à commencer une nouvelle série de missions dans Hitman 3, la tranche qui clôturera la trilogie redémarrée par IO Interactive en 2016, et qu’elle a opté pour le format épisodique pour son développement. Le prochain volet de la licence arrivera dans quelques semaines, et le studio a publié la séquence d’introduction du jeu, via le portail IGN.

Le jeu proposera une version de réalité virtuelle pour PS VRLa scène nous permet de voir l’emblématique tueur de codes à barres sauter dans l’action sur scène Arabie Saoudite, qui promet d’être l’un des premiers endroits que nous visiterons dans l’aventure. Le jeu suivra la ligne des derniers versements, offrant la liberté aux joueurs de poursuivre la mission et d’atteindre l’objectif. Bien que la furtivité et la ruse seront à nouveau essentielles, faire 47 doit se déguiser de différentes manières tout au long de l’aventure afin de se rapprocher de sa proie.

Pour ce faire, IO interactive a beaucoup travaillé sur la Moteur graphique Glacier, ce qui nous permettra désormais de voir plus de 300 personnages à l’écran en même temps, afin que les missions du jeu aient une touche encore plus stratégique. De plus, il y aura de nombreuses armes et gadgets que nous aurons ou que nous trouverons, et dont nous pourrons profiter de différentes manières. N’oubliez pas que Hitman 3 aura même une version pour PS VR.

Il 20 janvier C’est la date indiquée pour la première de Hitman 3, qui pour la première fois fera le saut vers la nouvelle génération de consoles, en cours de publication dans PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC via Epic Games Store et Stadia. De plus, plus tard, les utilisateurs de Nintendo Switch pourront en profiter avec une version qui profitera de la technologie cloud.

En savoir plus: Hitman 3 et IO Interactive.

