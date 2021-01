Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

2020 a été une année inhabituelle et des millions de personnes dans le monde ont dû faire face à une fermeture en raison de la pandémie. Dans ce contexte, les jeux vidéo ont connu un essor impressionnant en tant que forme de divertissement et si vous parlez d’expériences sociales virtuelles pendant cette période, il ne fait aucun doute qu’Animal Crossing: New Horizons aura son propre chapitre. Justement, le jeu Switch continue de donner la note car un couple qui s’y est rencontré se mariera bientôt.

Un couple se rencontre à Animal Crossing: New Horizons et se marie dans la vraie vie

Selon les informations de Fox 13, l’amour est né entre 2 joueurs d’Animal Crossing: New Horizons, Steven Brown et Shayla Johnson, qui se sont rencontrés via le jeu Nintendo Switch. Selon les détails, Brown a dû rester à la maison après la suspension de son travail en raison de la pandémie de COVID-19, alors pour passer un bon moment, il a décidé d’acheter un commutateur et une copie d’Animal Crossing: New Horizons comme proposition Il l’aimait car cela ne générait pas de stress et lui permettait de jouer à son rythme.

Après avoir joué pendant un certain temps, Brown a collecté une quantité importante de baies et a posté sur un groupe Animal Crossing sur Facebook qu’il les donnerait à celui qui ferait le premier commentaire. Cela est venu de Shayla Johnson, qui après avoir reçu les baies a invité Brown sur son île, initiant une amitié virtuelle à travers Animal Crossing: New Horizons. Le temps a passé et à l’été 2020, Brown a décidé de rencontrer Johnson en personne, car l’amitié avait généré des sentiments d’affection entre eux. Cependant, le voyage était également dû à une autre raison: le joueur proposerait étonnamment le mariage.

Le moment est arrivé et la proposition de Brown a été acceptée immédiatement, alors les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons ont commencé à préparer leur mariage ce mois-ci, marquant le début d’une nouvelle étape de leur vie et tout cela grâce au jeu vidéo de Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons est disponible sur Switch et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations associées, ainsi que notre critique écrite.

