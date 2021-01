Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 26/01/2021 10h41

Resident Evil Village Il a le potentiel d’être l’un des opus les plus réussis de la série. En plus d’être le premier titre de la nouvelle génération, les fans sont tombés follement amoureux de Lady Dimitrescu, l’un des principaux méchants de ce titre, et les gens ont montré leur admiration avec une série de fan arts.

En plus des cosplays, de talentueux fans de Resident Evil ont partagé une série d’illustrations sur les réseaux sociaux, mettant en vedette la captivante Lady Dimitrescu. Espérons juste que cette affection pour le personnage ne reste pas que dans les mèmes, et parvienne à se refléter dans les ventes du jeu.

Ci-dessous, vous pouvez voir certaines des œuvres que les fans ont créées.

Resident Evil 8 Village Mommy vous a attrapé! de residentvil

Lady Dimitrescu & ses filles – Artiste: @Jeanpanzie de residentevil

Lady Dimitrescu: instagram @achzart de Residentevil

vazou à lady dimistrescu pic.twitter.com/1pYvhAbdqk – Caldin 🍄 (@fiestalasalsa) 26 janvier 2021

Nous vous rappelons que Resident Evil Village arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC le 7 mai. Dans des sujets connexes, nous vous disons ici quelle est la taille de Lady Dimitrescu. De même, il existe déjà des cosplay de ce personnage et des autres vampires du jeu.

Via: Reddit

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.