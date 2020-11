Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues est un beat’em up correct et amusant dont les points forts résident dans l’amélioration des personnages, l’obtention de nouvelles capacités et la répétition de zones pour trouver tous les déblocables, obtenir des pièces et réaliser de meilleurs combos et plus élaborée. Nous l’analysons.

La deuxième saison de Cobra Kai nous a tous laissé le cœur dans un poing. Ce jeu vidéo ne démarre pas après cette fin, mais à un moment indéterminé avant cette fin. Tous les personnages de la série apparaissent et nous pouvons les gérer. Chacun d’eux a son propre ensemble de mouvements et nous allons même nous battre avec eux en groupe, en alternant le contrôle de l’un ou de l’autre quand nous sommes le plus intéressés, en gérant leurs barres de vie et les améliorer au fur et à mesure que nous progressons dans l’aventure. C’est la meilleure chose à propos de Cobra Kai: la saga Karate Kid continue; et c’est étrange étant donné que nous parlons d’un jeu qui consiste à se promener dans la ville en donnant des coups de pied au cul. Mais c’est comme ça. Tous les héros que nous débloquons au cours de l’aventure deviennent jouables et ont leur propre arbre de compétences, nous devons décider quelles compétences nous débloquer et quelles améliorations nous voulons les équiper.

Au début de l’aventure, nous devons décider si nous jouons en tant que membres du Cobra Kai ou du Dojo Miyagi Do et, pendant que nous divisons les crânes, nous pouvons activer les attaques spéciales avec lesquelles nous les avons douées, en les sélectionnant parmi plusieurs. Pour les obtenir, nous devons tuer les ennemis et récupérer les pièces qu’ils lâchent, répéter les scénarios en utilisant maintenant de nouveaux combos, améliorer nos scores et recommencer. En d’autres termes, il y a une grande composante de jeu de rôle dans le jeu qui nous pousse à jouer la même section plusieurs fois. Le titre n’a pas de coopérative en ligne, mais il en a une locale, de sorte que le mythique “jouons un autre petit jeu” entre collègues ou frères est récompensé et très bien encouragé.

[video01]

Je voulais commencer ici car c’est la partie la plus solide du jeu, la meilleure et là où elle se démarque. Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues devient fort dans ses menus, dans les décisions que nous devons prendre pour améliorer nos personnages, et dans la façon dont il parvient à vous motiver à les renforcer un peu plus. Malheureusement, le reste du jeu est considérablement plus faible. Ce n’est ni mauvais ni désastre, mais ses problèmes l’empêchent de se démarquer dans un genre si riche en chefs-d’œuvre depuis les années 1990. A Cobra Kai: La saga Karate Kid continue manque de rythmeIl lui manque que les coups coulent, que la navigation sur scène fonctionne, que les attaques s’enchaînent bien et que ça fasse plaisir d’écraser nos adversaires. Les animations sont très rigides, la détection d’impact ne fonctionne pas bien et le titre nous oblige à jouer lentement, à chercher des objets de collection, à faire attention à l’apparition d’un nouvel ennemi et à suivre une histoire très paresseuse.

Le jeu s’améliore lorsque vous commencez à débloquer des capacités pour vos personnages

C’est un beat’em up, personne ne se soucie de ce que le jeu veut dire, mais le problème est que le jeu veut nous dire quelque chose, et il le fait sans grâce. Un style comique américain est utilisé avec des vignettes statiques, mais il est mal dessiné. L’art manque d’élégance, la représentation des personnages est abrupte et grossière, et leurs personnalités ne sont pas bien représentées. J’insiste, je m’en fous si ce type de jeu me dit quelque chose, mais si vous n’avez rien de bon à dire, ne l’essayez pas. Ce manque de rythme finit par paraître intentionnel. L’idée est que nous commençons à jouer avec des personnages maladroits et qu’ils s’améliorent en jouant. Cette sens de la progression cela fonctionne et est compris; mais comme la base est si rugueuse, le style graphique si pauvre, la scénographie et les attaques si robotiques, nous ne voulons pas rejouer le titre. Par exemple, Streets of Rage 4 ne vous permet pas d’améliorer les personnages, il n’a d’autre progression que de vous permettre de débloquer de nouveaux combattants et de vous demander d’améliorer vos scores; Mais j’ai dû le rejouer une vingtaine de fois. Parce que la raison de vouloir profiter à nouveau de ces titres doit être dans la mécanique, et le voici dans les chiffres. L’idée ne fonctionne pas tout à fait.

Un beat’em up amusant avec des idées

Le système de combat est rudimentaire, mais les pouvoirs du feu et de la glace sont appréciés

Il y a une grande composante de jeu de rôle dans le jeu qui nous pousse à jouer plusieurs fois la même sectionComme je l’ai commenté, techniquement, le jeu est paresseux. Son identité visuelle ne correspond pas trop à la série télévisée. Ce n’est pas un problème en soi, mais c’est que rien de mémorable n’est réalisé avec son ombrage cellulaire de la génération passée autre que de capter la couleur et la lumière de Los Angeles. Le pire, ce sont les animations du jeu vidéo. Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues invente des pouvoirs et de la magie. Les membres de Cobra Kai peuvent manipuler le feu. Les membres du Miyagi contrôlent la glace. Cela donne lieu à l’exécution d’attaques spéciales qui sont menées sans la moindre grâce, c’est comme regarder des robots bouger. De plus, jusqu’à ce que vous débloquiez des combos plus avancés, les ennemis se comportent comme des éponges.

Cobra Kai méritait un look artistique plus en phase avec la série

Mais même s’il semble que je dise que le jeu ne vaut rien, ce n’est pas le cas. Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues est divertissant; oui, ses animations sont robotiques et manquent de rythme, mais au fur et à mesure que vous progressez et gagnez en compétences, vos attaques s’améliorent, vous vous remontez le moral et vous finissez par profiter du jeu. Le titre est très durable grâce à cela, également parce que pour débloquer la vraie fin, vous devez jouer à la campagne en tant que membre d’un dojo, puis de l’autre, vous finirez donc facilement par passer dix heures ou plus. Autrement dit, ce titre n’ajoute rien au genre ni n’est-il remarquable, il profite de la licence à sa manière, mais c’est l’un de ceux qui vous résout quelques après-midi avec un collègue dès que vous êtes accro. Si vous ne connaissez toujours pas la série, dans l’un de nos derniers SuperShow, nous avons parlé de Cobra Kai sur Netflix, en recommandant cette production qui a peu à peu gagné une légion de fans.

