Précédemment, Netflix C’était la seule plateforme de streaming pour les films et les séries, mais avec le temps, de plus en plus émergeaient. Désormais, les utilisateurs peuvent également choisir Disney +, HBO Go, Hulu, Amazon Prime Video et plus encore, alors combien cela coûterait-il pour s’abonner à chacun d’entre eux? L’analyse nous donne la réponse.

Tout d’abord, voyons quel est le coût annuel de chacun de ces services:

– Netflix: mille 668 pesos par an

– Disney +: mille 599 pesos annuels

– HBO Go: 2340 pesos par an

– Amazon Prime Video: 899 pesos par an

Si vous êtes abonné à chacun de ces services, vous paieriez en moyenne chaque année 6 mille 507 pesos. Mais il existe également d’autres services de streaming pour différentes catégories telles que la musique, qui ici Mexique pour le moment nous avons seulement disponible Spotify Premium et Apple Music. Voyons comment ce serait avec ces deux:

– Spotify Premium: mille 380 pesos par an

– Apple Music: mille 180 pesos par an

Le coût total pour les deux serait 2 560 pesos. Bien sûr, les jeux vidéo ont également des services d’abonnement, alors vérifions quel serait le coût total lors du paiement. Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation Plus et Nintendo Switch Online:

– Xbox Game Pass Ultimate: 2748 pesos par an

– PlayStation Plus: 797 pesos par an

– Nintendo Switch en ligne: 500 pesos par an

Le coût total des trois services est 4 000 $ 45 pesos par an.

Via: Expansion