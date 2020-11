Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Début 2020, la société japonaise Hobonichi a annoncé qu’elle travaillerait sur un projet lié à Mother (ou Earthbound, en Occident), avec lequel elle produirait des marchandises pour la franchise. Ces derniers mois, la société a annoncé plusieurs objets de collection, le plus récent étant une veste de luxe avec une signification particulière pour les développeurs impliqués dans le développement de Mother 2.

Hobonichi, la société fondée par le créateur de Mother, Shigesato Itoi, a annoncé que la marchandise du projet Mother comprend une veste de style Sukajan qui contient de grands détails de Mother 2.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la couleur noire prédomine dans la veste, qui contraste avec de larges manches longues blanches et un intérieur rouge. Au cas où vous ne le sauriez pas, ces vêtements sont très distinctifs du Japon et se distinguent par la broderie qui fait souvent référence à des personnages de la culture de la région, tels que des anime ou des jeux vidéo. Cela dit, la veste comporte un duo de dragons dorés à l’avant et une autre paire apparaît à l’arrière, gardant le logo Mother 2.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Hobonichi sortira également une bande dessinée Mother dans le cadre du projet de série et un livre dédié à Satoru Iwata venant en Occident.

Veste Mère 2 Sukajan

La veste de Mother 2 a une signification particulière

Mais pourquoi la veste de Mother 2? Il y a une histoire derrière cela. Un design très presque identique a été distribué exclusivement à toute l’équipe qui a participé à Mother 2 (Earthbound) pour commémorer la sortie du jeu en 1994.

En fait, l’un de ces développeurs était Satoru Iwata, l’ancien président de Nintendo, qui à l’époque était un employé du laboratoire HAL, l’étude qui, avec Ape, a développé le titre. Il était une fois, le développeur légendaire a révélé cette histoire curieuse et a mentionné que c’était l’un de ses biens les plus précieux. Iwata a partagé une image de la veste en 2013 et vous pouvez voir qu’elle est pratiquement identique, seules 2 différences qui peuvent être distinguées sont que dans l’original la broderie des dragons est plus proche des manches et que les rayures noires n’ont pas de décorations aux extrêmes.

[岩田]こ ん に ち は, 任天堂 の 岩田 で す. 昨日 に 続 き, 「Mother2」 の グ ッ ズ で す. こ れ は, ス タ ッ フ に 配 ら れ た 特製 の ス カ ジ ャ ン で す. ロ ゴ も, し っ か り と 刺 繍 で 再現 さ れ て い ま す. こ れ も, 私 の 宝物 の一 つ で す。 pic.twitter.com/Nk1PORojeX – 任天堂 株式会社 (@Nintendo) 19 mars 2013

l’intérieur de la veste Mother 2 Sukajan sera rouge

La production de la réplique sera assurée par la société Tailor Toyo, tandis que la broderie à la main sera assurée par la marque du designer Kunihiko Morinaga, Anrealage, selon les informations de Siliconera.

La veste Sukajan de Mother 2 sera en vente à partir de février 2020. Comme c’est le cas pour les autres vestes Sukajan, celle de Mother 2 ne sera pas bon marché, car elle coûtera 88 000 JPY (environ 848 USD ou 17 000 MXN). La mauvaise nouvelle est qu’il ne sera vendu que dans le magasin Hobonichi, vous devrez donc trouver un moyen de l’acheter et de l’importer.

La veste Sukajan de Mother 2 sera brodée à la main

Que pensez-vous de cet objet de collection? Souhaitez-vous acheter une veste comme celle-ci? Dites le nous dans les commentaires.

Récemment, Nintendo a annoncé la sortie d’une édition du 30e anniversaire de Fire Emblem, qui arrive enfin en Occident. C’était une raison suffisante pour faire de Mother 3 une tendance, car les fans ont demandé à Nintendo de faire de même avec le titre Game Boy qui n’a jamais atteint l’Amérique.

